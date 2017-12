MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, nuovi passi per la cessione degli Npl (oggi, 4 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, nuovi passi per la cessione dei crediti deteriorati con cartolarizzazione. Ultime notizie live di oggi 4 dicembre 2017

04 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

NUOVI PASSI PER LA CESSIONE DEGLI NPL

Per Mps si avvicina l’effettivo avvio della cessione dei crediti deteriorati. Secondo quanto scrive Milano Finanza, infatti, a metà dicembre dovrebbe esserci il trasferimento del portafoglio da 26 miliardi di Npl allo special purpose vehicle mediante il quale si procederà entro la fine del primo semestre del 2018, alla cartolarizzazione, attraverso l’emissione degli asset-backed security con tre tranche di seniority. Solamente la mezzanine (per il 95%) verrà collocata subito al Fondo Atlante, mentre Mps dovrà sottoscrivere gli abs restanti. Tuttavia la banca ha già raggiunto e siglato un accordo con Cerved e doBank che fungeranno da servicer nell’operazione. Entro l’inizio del nuovo anno dovrebbe essere messo a punto il piano di recupero, mentre nel primo trimestre del 2018 dovrebbe concludersi l’iter per ottenere la garanzia pubblica delle Gacs per i titoli senior A1, dall'importo complessivo di 3,25 miliardi di euro, che saranno collocati insieme ai senior A2. Atlante 2 avrà poi il 95% dei titoli junior.

Dunque il periodo che va da dicembre all’inizio del nuovo anno potrebbe essere all’insegna della svolta per Montepaschi, tenuto conto che si procederà anche alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che però vedrà di nuovo alla guida della banca Alessandro Falciai e Marco Morelli. Si può dire che se per gli Npl il pressing europeo ha portato a un importante deconsolidamento, un risultato analogo non dovrebbe ottenersi per il numero di consiglieri di amministrazione, che saranno in tutto 15, anche se fino a poco tempo fa si ipotizzava potessero essere quanto meno 13.

