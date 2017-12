BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende indici da Ue e Usa (5 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi indici, sia da paesi europei, che dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

05 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE INDICI DA UE E USA

La giornata macroeconomica oggi ha inizio alle 9:15 con l'indice dei direttori agli acquisti del settore dei servizi spagnolo per il mese di novembre. Gli investitori si attendono un dato pari a 55 punti, un risultato in leggera crescita rispetto al mese precedente. Alle 9:45 l'indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi italiano per il mese di novembre: il consensus è fissato a 53,3 punti, in crescita di oltre un punto rispetto alla precedente rilevazione. Alle 9:50 l'indice dei direttori agli acquisti del settore terziario francese per il mese di novembre: le attese sono per un dato invariato a 60,2 punti. Alle 10:00 l'indice composito dei servizi per quanto concerne l'area Euro: le attese sono per una conferma a 57,5 punti. Alle 11:00 le vendite al dettaglio dell'Eurozona per il mese di ottobre. Le attese sono per una diminuzione dello 0,7%, in netta controtendenza rispetto alla rilevazione precedente. Alle 15:45, dagli Stati Uniti, l'indice dei direttori agli acquisti del settore terziario per il mese di novembre: il consensus prevede un dato pari a 55,4 punti, in crescita rispetto al dato precedente. Infine, alle 16:00, l'indice Ism non manifatturiero per il mese di novembre: gli economisti si attendono un dato pari a 59,1 punti, in calo rispetto al mese di ottobre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dell'1,16%, a quota 22.362 punti. Bene il contesto bancario che è stato capitanato da Intesa San Paolo, la migliore in questa sessione, facendo segnare un rialzo dell'1,79%. Bene anche Unicredit che è salita di mezzo punto percentuale. In rosso, invece, Mps che ha ceduto più di due punti percentuali e Banco Bpm che ha perso lo 0,5%. Tra i titoli in negativo Leonardo che ha perso lo 0,7% e Prysmian che ha lasciato sul terreno il 4,07%. Quest'ultima ha lanciato un’Opa nei confronti del più grande competitor americano, General Cable. In discesa anche Ferrari che continua il suo momento negativo: il titolo ha ceduto lo 0,84%. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato a 137 punti base. In calo il rendimento del Btp decennale, ora pari all'1,71%.

© Riproduzione Riservata.