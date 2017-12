MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, il Movimento 5 Stelle all'attacco del Pd (oggi, 5 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in borsa riparte sotto i 4 euro. il Movimento 5 Stelle va all'attacco del Partito democratico. Ultime notizie live di oggi 5 dicembre 2017

05 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

M5S ALL’ATTACCO DEL PD

Il Movimento 5 Stelle va all’attacco del Partito democratico. “Il Pd prima usa le banche per coltivare potere e clientele. Poi, quando le ha definitivamente scassate, lascia sul lastrico i risparmiatori. Succedeva con la nomenclatura ex Ds prima di Renzi (vedi Montepaschi) ed è successo anche dopo (vedi Banca Etruria e non solo)”, è l’incipit di un post pubblicato sul sito di Beppe Grillo. Nel quale si parla del fatto che Pier Luigi Boschi risulta indagato per falso in prospetto e accesso abusivo al credito. “Il MoVimento 5 Stelle aveva subito definito surreali le esultanze degli ‘yes men’ del Pd pochi giorni fa, a seguito dell’audizione del procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, in commissione di inchiesta sul sistema bancario.

Oggi, alla luce delle notizie che abbiamo, gli starnazzamenti festanti appaiono addirittura grotteschi”, si legge nel post. Dove viene ricordato che Rossi è stato consulente del Governo quando Renzi era Premier e che nella sua audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche “si è soffermato sugli elementi a carico di Boschi padre e ha ribadito che gli accertamenti avevano escluso una sua responsabilità per la bancarotta, spostando poi il mirino su Bankitalia. Ai renziani non è sembrato vero di ricevere un assist del genere, ma alla fine è tremendo per loro andare a sbattere contro il muro della realtà. Gli scomposti strepiti di gioia hanno lasciato il posto a un silenzio assordante. Il silenzio di chi non ha la coscienza a posto, visto l'impasto di potere che le banche, soprattutto quelle del centro Italia, hanno rappresentato per decenni”.

