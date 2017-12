TH RESORTS/ Acquisisce il Villaggio Olimpico di Sestriere. Punta al raddoppio di fatturato e dipendenti

05 dicembre 2017 Redazione

Il Villaggio Olimpico di Sestriere

Th Resorts ha acquisito il Villaggio Olimpico di Sestriere, una struttura di 240 suite a pochi metri dagli impianti del noto comprensorio sciistico della Vialattea. “Grazie al supporto di Cassa Depositi e Prestiti siamo stati in grado di rinnovare la nostra struttura gestionale così da rendere possibile un sogno impensabile all’inizio della nostra attività, 40 anni fa”, sono le parole di Graziano Debellini, Presidente di Th Resorts riportate dal Mattino di Padova. Il gruppo è pronto a espandersi ulteriormente, sia nelle strutture in montagna che in quelle in località turistiche di mare. Entro la prossima primavera, infatti, ci saranno altre quattro acquisizioni, con le quali Th Resorts punta a raddoppiare il fatturato, oltre che i propri dipendenti, alla fine del 2018. L’acquisizione del Villaggio Olimpico di Sestriere servirà anche a lanciare una nuova linea di prodotto TH estate montagna “dedicata alla famiglia con spazi, servizi su misura, e una vasta gamma di attività sportive”, spiega l’amministratore delegato Gaetano Casertano.

“Cdp investendo su di noi ha scelto di affrontare per la prima volta un investimento importante in un settore che può ancora trainare la crescita dell’occupazione e che ha tutte le carte in regola per giocarsi un primato mondiale degli arrivi che ci sfugge oramai da troppo tempo”, evidenzia ancora Debellini, ricordando in questo modo la strategicità del turismo per l’economia italiana. Un settore che può ancora crescere con benefici per il Pil e l’occupazione.

