BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari ci riprova con quota 22.500 (6 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende dagli Stati Uniti dati riguardanti il mercato del lavoro e le scorte petrolifere. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

06 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI CI RIPROVA CON QUOTA 22.500

Non sono molti i dati macroeconomici attesi nella giornata di oggi. L’attenzione è tutta concentrata sugli Stati Uniti, da dove arriverà, alle 14:15, la stima sui nuovi occupati a novembre, seguita alle 14:30 dal costo unitario del lavoro del terzo trimestre dell’anno. Alle 16:30 il dato sulle scorte settimanali di petrolio. Ieri la Borsa italiana ha chiuso in rialzo dello 0,24% a 22.416 punti vicino ai massimi di giornata. In luce Moncler e Mediaset. Il primo ha chiuso in rialzo del 2,65% a 23,67 euro grazie alla raccomandazione di Deutsche Bank che da hold è passata a buy con un target price rivisto da 25,7 a 26,2. Mediaset è ancora al centro di svariati rumors riguardanti accordi con Telecom Italia e Vivendi. Sulle montagne russe invece Prysmian che ha aperto quasi a quota 28 euro ma ha chiuso in flessione dell'1,32%.

Seduta invece nervosa per i bancari con la chiusura positiva di Unicredit (+0,59% a 17,05) dopo l'assemblea degli azionisti e quella decisamente negativa di Banco Bpm in calo del 2,35% a 2,746. Positiva anche la giornata di Enel in progresso dell'1,01% a 5,525 dopo il target price alzato da 5,5 a 6 euro da RBC Capital. Fuori dal listino brilla la performance di Fidia, salita del 30,4% a 7 euro dopo aver acquisito tre commesse dal Gruppo Volkswagen. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 138 punti base, con un rendimento del Btp decennale che si attesta all'1,71%.

© Riproduzione Riservata.