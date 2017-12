MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, il ruolo degli Npl nella crisi (oggi, 6 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa riparte sotto i 4 euro. Il ruolo dei crediti deteriorati nel dissesto. Ultime notizie live di oggi 6 dicembre 2017

06 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

IL RUOLO DEGLI NPL NELLA CRISI

Il dissesto di Monte dei Paschi di Siena è stato causato principalmente dal rischio di credito, più che da quello finanziario. Lo ricorda un articolo di Formiche.net, che riprende i dati che la Banca d’Italia ha fornito nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche dedicata proprio alla banca toscana. I crediti deteriorati negli ultimi dieci anni hanno infatti determinato per Monte dei Paschi di Siena perdite per circa 26 miliardi di euro. Non sono bastati né i ricavi, né gli aumenti di capitale a tappare queste falle. Alla fine del 2016, il 35% dei prestiti della banca risultava deteriorato, contro un dato medio nazionale del 19%. Ben 38,3 miliardi di Npl su un totale di 45,5 facevano capo a imprese, mentre solo 5,2 a famiglie. Per quanto riguarda i settori d’impresa, “a vantare una qualità del credito peggiore era l’immobiliare con il 62% di Npl (14,1 miliardi su 22,8 miliardi di prestiti). Sullo stesso livello si trovavano, con un rapporto deteriorati/prestiti rispettivamente di 45% e 44%, il manifatturiero e i servizi, che in totale avevano sottoscritto 47 miliardi di prestiti”.

A livello geografico, invece il rapporto tra Npl e prestiti totali al Sud raggiungeva il 46,6%, le Isole il 42%, il Nord-Ovest il 37%, il Nord-Est il 32% e il Centro il 30%. Interessante anche un altro dato: “In totale a dicembre 2016 i debitori di Rocca Salimbeni erano oltre 187 mila, di cui la maggior parte - e cioè 173.826 - nella classe dimensionale più bassa, quella fino a 500 mila euro”. “Da notare che le quote debitorie più importanti si registravano nelle classi 0-500 mila e 1 milione-5 milioni con il 55,2% del totale per un importo che sfiorava i 26 miliardi”.

