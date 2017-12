BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova il rimbalzo (7 dicembre 2017)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi prova il rimbalzo dopo che ieri si è allontanata da quota 22.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

07 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Borsa oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA IL RIMBALZO

Giornata con pochi spunti macroeconomici significativi quella odierna. Alle 8:00 si inizia con la produzione industriale tedesca per il mese di ottobre: le attese sono per un incremento dell'1%. Alle 10:00 il tasso di disoccupazione italiano per l'ultimo trimestre dell'anno: le attese sono per un dato invariato all'11,2%. Alle 10:50 un'asta di Bonos spagnoli con scadenza a dieci anni. Alle 11:00 la seconda lettura del Pil del terzo trimestre dell'Eurozona: il consensus prevede una crescita confermata del 2,5% annualizzato e dello 0,6% trimestre su trimestre. Alle 11:05 un'asta di buoni del Tesoro inglese con scadenza trentennale e con rendimenti vicini all'1,9%. Alle 14:30 le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: le attese sono per un dato pari a 240 mila unità, in crescita di duemila unità rispetto alla settimana precedente.

Piazza Affari ieri ha chiuso in ribasso dello 0,49% a quota 22.307 punti. A fare molto bene in questa seduta è stato il titolo Telecom Italia che ha messo a segno un progresso del 3,38% dopo la presentazione del piano industriale: l'azienda ha confermato i propri obiettivi finanziari per gli anni futuri ed ha aperto alla possibilità di spin-off e vendita di assets. Ottima performance anche per Yoox che ha fatto registrare un balzo del 3,03%. In calo Mediaset che ha ceduto lo 0,43%. Molto male Stm che ha ceduto il 3,73%: il titolo viene venduto in scia anche al momento di debolezza di tutti i titoli tecnologici nelle borse mondiali. Buona performance di Fincantieri che ha fatto registrare un progresso del 3,73%. In calo, invece, tutto il settore bancario: la peggiore è stata Banco Bpm che ha ceduto l'1,75%. Male anche Ubi Banca che ha perso l'1,2%. Meglio ha invece fatto Unicredit che ha fatto registrare una discesa solo dello 0,4%. Lo Spread fra Btp e Bund si è attestato in lieve rialzo a 143 punti base. Il rendimento del Btp decennale è pari all'1,73%.

© Riproduzione Riservata.