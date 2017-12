MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la decisione dell'Arbitro Consob (oggi, 7 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa riparte da 3,9 euro ad azione. La decisione dell'Arbitro sulle controversie finanziarie. Ultime notizie live di oggi 7 dicembre 2017

07 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

LA DECISIONE DELL’ARBITRO CONSOB

Non mancano i risparmiatori che scelgono di far ricorso all’Arbitro Consob per le controversie finanziarie. Che ha preso una decisione anche in merito a un bond subordinato LT2 di Montepaschi con scadenza 2020. La notizia viene riportata da finanzareport.it, che spiega che un camionista in pensione aveva affidato i suoi risparmi a un intermediario, sottoscrivendo nel 2010 obbligazioni subordinare Mps con un rendimento del 5% per un controvalore nominale di 100.000 euro a un prezzo di 98 centesimi. Informato dall’intermediario sulla rischiosità del prodotto e sulla situazione dell’emittente, ovvero Mps, ha poi venduto con colpevole ritardo i bond. “Il pensionato chiedeva quindi di essere risarcito per 31.654,11 euro, pari cioè alla differenza tra il capitale investito e quanto ricavato dalla vendita delle obbligazioni effettuata il 29 novembre 2016 al prezzo di 64,55”.

L’intermediario si è difeso spiegando che l’investitore era comunque orientato al rischio visto che anche prima dell’acquisto delle obbligazioni di Montepaschi deteneva azioni e bond in linea con la profilatura Mifid realizzata nel 2008 e ripetuta nel 2016. L’Arbitro ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso, quantificando il danno in maniera diversa da quanto fatto dal risparmiatore, visto che ha venduto i titoli nel novembre 2016, quindi con colpevole ritardo. Non è da escludere che ci saranno in futuro nuove pronunce dell’Arbitro per le controversie finanziarie in relazione per ricorsi da parte di risparmiatori Mps.

