ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI/ La scadenza: perché bisogna pagare entro oggi

Rottamazione delle cartelle: perché bisogna pagare entro oggi. Mancando la scadenza fiscale del 7 dicembre, si perdono i vari benefici, tra i quali gli annullamenti delle sanzioni

07 dicembre 2017 Fabio Belli

Oggi scade la rottamazione delle cartelle

Giovedì 7 dicembre scadenza fiscale importante con la scadenza fissata per la rottamazione delle cartelle. Alla rottamazione sono riammessi i contribuenti decaduti per mancato pagamento dell’unica rata del 31 luglio 2017 (o delle due rate di luglio ed ottobre), con il numero dunque fissato per oggi, 7 dicembre. Da sottolineare come la rottamazione delle cartelle cosiddette della “prima edizione”, con la domanda presentata entro lo scorso 21 aprile, può essere ritenuta valida dall’Agenzia delle Entrate solo se tutti gli importi saranno versati per intero. La rottamazione consiste di avere sconti consistenti sulle cartelle dovute alle agenzie delle entrate, riduzione degli importi dovuti che spesso può arrivare a superare il 50% dell’importo complessivo, visto che vengono completamente cancellate le sanzioni precedentemente addebitate, compresi gli interessi di mora e di dilazioni e compresi gli omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

LA SCADENZA DELLE RATE

E’ molto importante per ricordare come la rottamazione sia valida solo pagando gli importi dovuti alle Agenzia delle Entrate rispettando tassativamente i termini di scadenza. In caso di mancato o insufficiente pagamento, la rottamazione non produce in realtà alcun effetto sugli importi e riprendono a decorrere quelli che sono i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi in oggetto della dichiarazione. Dunque, tempismo e completezza nel versamento sono fondamentali: per chi ha scelto un pagamento a rate, il 70% delle somme dovute dovranno essere versate nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Ci sono interessi del 4,5% da calcolare sugli importi, a partire dal primo agosto del 2017. Se pagate entro oggi, le tre rate da versare a luglio, settembre e novembre saranno considerate regolarmente saldate. Le rate relative all’anno 2018 sono invece state fissate a luglio (prorogata dunque in estate la scadenza precedentemente prevista ad aprile) e a settembre.

© Riproduzione Riservata.