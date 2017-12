MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la domanda di Valentini per Tremonti (oggi, 8 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa riparte sotto i 3,9 euro ad azione. Le parole del Sindaco Bruno Valentini. Ultime notizie live di oggi 8 dicembre 2017

08 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

LA DOMANDA DI VALENTINI PER TREMONTI

Bruno Valentini non nasconde un po’ di soddisfazione nell’apprendere che la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche intende chiamare in audizione anche Giulio Tremonti. “Auspico che emerga tutta la verità sulle enormi responsabilità del Ministero sulle scelte disastrose fatte dalla Fondazione Mps”, ha detto in una nota il Sindaco di Siena, ricordando che l’ex ministro aveva detto in un’intervista che “se nel 2011 il Ministero aveva autorizzato la Fondazione Mps a svenarsi contro ogni regola ed ogni logica, lo aveva fatto a sua insaputa”. Per Valentini in realtà sin dall’inizio del 2011, quando iniziò a farsi largo l’ipotesi di un aumento di capitale di Montepaschi, “la Deputazione Amministratrice cominciò una fitta interlocuzione con il Mef per avere un’autorizzazione di massima preventiva per il ricorso all’indebitamento”. Un dialogo che portò, il 26 maggio, a una risposta positiva del Mef, “pur ravvisando che aumentava la concentrazione del rischio nella Banca e che sulla gestione sarebbe gravato il forte indebitamento”.

Il Sindaco di Siena ricorda che i nuovi vertici della Fondazione ha promosso azioni di responsabilità che hanno coinvolto, indirettamente, anche il Mef, che “risulta fra i chiamati in causa da parte di alcuni dei soggetti convenuti in giudizio”. Valentini ha infine evidenziato che Tremonti ha contestato la sua richiesta di farlo audire in Commissione, sostenendo che sulle operazioni del 2008 non aveva nulla da dire. “E cosa dirà ora alla Commissione parlamentare di inchiesta, soprattutto per quanto riguarda l'autorizzazione del Mef alla Fondazione Mps sull'aumento di capitale della Banca nel 2011?”, è la conclusione di Valentini.

© Riproduzione Riservata.