MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps in secondo piano in Commissione banche (oggi, 9 dicembre)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps passa in secondo piano nella Commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche. Ultime notizie live di oggi 9 dicembre 2017

09 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Monte dei paschi, Lapresse

MPS PASSA IN SECONDO PIANO IN COMMISSIONE BANCHE

Negli ultimi giorni si parla molto di Banca Etruria, di Maria Elena Boschi e di suo padre, invocando anche l’audizione di Federico Ghizzoni in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche (che avverrà il 20 dicembre). Per Giuseppe Turani i lavori di quest’organo istituzionale rischiano di chiudersi “con un grande insuccesso. E, anzi, alla fine forse si rivelerà un boomerang e anche di quelli tosti”. Su Tiscali Notizie, il giornalista ricorda che “la commissione era stata chiesta a gran voce dal Pd nel suo tentativo di svincolarsi dall’idea di essere il ‘partito delle banche’. Il proposito segreto, mai svelato chiaramente, era di incastrare la vecchia guardia comunista nelle storie del Monte paschi di Siena. In modo da coprirli di infamia e toglierseli di torno. Insomma, un modo un po’ contorto per abbattere l’Mdp, i transfughi. Quello che sta avvenendo, però, è l’esatto contrario. Di Mps e delle trame di anni fa si parla poco o niente. Nulla, comunque, è emerso da meritare i titoli dei giornali. In compenso si parla molto di ciò che il Pd voleva evitare: cioè di Banca Etruria, dove il papà di Maria Elena Boschi è stato vice-presidente per qualche mese”.

Tutto questo, secondo Turani, sta avvenendo per due “incidenti di rilievo”. Il primo è relativo alla deposizione di Roberto Rossi, accusato di presunta reticenza per non aver detto che Pier Luigi Boschi risultava indagato, seppur non per bancarotta. Il secondo è per la richiesta di ascoltare Ghizzoni, sempre sulla vicenda Boschi-Etruria. Così di Mps non si parlerà, nonostante questo sembrasse l’obiettivo del Pd.

© Riproduzione Riservata.