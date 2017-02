BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Ferragamo a +5,2%, Stm a +2,5% (1 febbraio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI (aggiornamento delle ore 9:45) Piazza Affari prova a rimbalzare, con un +0,7%. Sul listino principale troviamo in rosso solamente Cnh Industrial (-0,4%), Luxottica (-0,1%), Mediaset (-0,1%), Unipol (-0,1%) e UnipolSai (-0,4%). I rialzi più significativi sono invece quelli di A2A (+2,1%), Buzzi (+2,8%), Ferragamo (+5,2%), Generali (+1%), Italgas (+1,1%), Leonardo (+1,5%), Mediobanca (+1,3%), Moncler (+1%), Prysmian (+1,3%), Recordati (+2%), Stm (+2,5%), Terna (+1,3%) e Yoox (+1,9%). Fuori dal listino principale Tas sale del 12,6%, Rosss del 10,3%, come pure Go Internet. Gequity, invece, cede il 5,5%, Gambero Rosso il 5,1% e Safilo il 4,1%. Il cambio euro/dollaro si trova poco sotto quota 1,08, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 184 punti base.

