GEO-FINANZA/ Trump riapre il quiz sulla Brexit

Non si può dire che il fenomeno Brexit sia stato trascurato - dai diretti interessati ma non solo - nei suoi possibili impatti economici ancor prima che si verificasse. Al momento del voto il Tesoro inglese aveva redatto un lungo studio che rappresentava la posizione ufficiale del governo; altri studi rigorosi erano stati condotti dalla London School of Economics, da Oxford Economics e dal National Institute for Economic and Social Research. Per non parlare dei panorami previsivi dell'Ocse redatti lungo tutto l'arco del 2016. Tutti questi studi avevano concluso che gli effetti di lungo termine della Brexit avrebbero comportato una riduzione del Pil del Regno Unito rispetto all'alternativa del Bremain, con l'ampiezza della perdita dipendente dalle scelte successive in termini di commercio e investimenti.

Sono tre gli scenari previsti inizialmente dal Tesoro per il post-Brexit , che riflettono abbastanza bene anche quelli considerati dagli altri centri studi menzionati in tema di nuove relazioni Gran Bretagna-(resto dell')Ue: a) una soluzione simile a quella oggi vigente per la Norvegia, con le stesse possibilità di accesso al mercato comune; b) un "modello Canada" simile a quello in via di adozione tra il Canada e l'Europa; c) un "modello Wto (World trade organization)" nel quale la Gran Bretagna avrebbe solo lo status di "nazione più favorita" come hanno altri Paesi terzi. E alla fine di questo primo approccio il verdetto è chiaro: "Il Regno Unito sarebbe permanentemente più povero se lasciasse l'Ue e adottasse una qualsiasi delle suddette tre soluzioni".

In uno studio successivo, lo stesso Tesoro paventa considerevoli rischi nel breve termine, dovuti allo shock negativo che la decisione avrebbe sull'economia, fino al punto da innescare una vera e propria recessione. Addirittura lo studio giunge a suggerire che c'erano già segnali della presenza di tali fattori negativi, quali l'aumento del "premio di rischio" per il debito pubblico britannico e un certo declino della fiducia da parte dell'imprenditoria. Lo shock atteso avrebbe tre cause: 1) l'effetto di transizione, dovuto al passaggio subitaneo a regimi commerciali e di investimento meno aperti; 2) un effetto incertezza che indurrebbe gli investitori a soprassedere a decisioni su nuovi progetti, con conseguente minore domanda nel sistema economico; 3) un effetto sulla stabilità finanziaria derivante dalla rivalutazione della rischiosità del Regno Unito.

Vengono previsti due scenari per l'effetto-shock: uno leggero e uno più pesante. In quello più leggero si prevede un calo del Pil del 3.6% in due anni, come pure una più alta inflazione, dovuta alla svalutazione della sterlina; in quello più severo, il Pil si ridurrebbe del 6% e gli effetti sulla disoccupazione e sull'inflazione sarebbero anch'essi più pesanti, senza contare il possibile arretramento della disponibilità dei mercati finanziari a coprire il già ampio deficit britannico della bilancia dei pagamenti.

Trattasi di scenari marcatamente pessimistici ( riticati come scare-mongering , ovvero "terroristici"), niente affatto coincidenti con le opposte previsioni formulate dagli Economists for Brexit, i quali ritengono che l'impatto non sarà tale da produrre recessione e che, in ogni caso, il costo da pagare dal sistema sarà rapidamente superato. Tra i suddetti Economists for Brexit si differenzia, per super-ottimismo, l'economista Minford: in base a un suo sofisticato (e fantasioso?) modello nel dopo-Brexit i cittadini britannici acquisirebbero prodotti da tutto il mondo a prezzi più convenienti e l'imprenditoria britannica sfuggirebbe ai costosi regolamenti imposti da Bruxelles, per cui alla fine il Pil crescerebbe addirittura del 4%.