Generali Assicurazioni / Le scelte di Messina e l’allarme del FT: “piano con Intesa è tossico come Abn Amro” (ultime notizie oggi, 1 febbraio 2017)

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS, LE SCELTE DELL’AD DI INTESA CARLO MESSINA (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Si apre un’altra giornata importante per Generali Assicurazioni, la grande company assicurativa al centro delle dispute finanziare con la stretta di Intesa Sanpaolo che cerca di scalzare la presenza ingombrante di Unicredit all’interno del gruppo con il Leone. Mentre un’alta giornata di saliscendi è prevista in Borsa, proseguono le mire dell’ad della banca triestina, Carlo Messina, che mentre si guarda dall’allarme annunciato dal Financial Times (vedi qui sotto) prova a studiare il passo giusto da compiere nelle prossime settimane. Intesa SanPaolo starebbe preparando un'offerta pubblica di scambio (Ops) su Generali, mista carta e cash, con l'intenzione di creare un colosso del risparmio gestito e del private banking. Secondo il Sole 24ore, l'offerta partirà in tempi brevi e potrebbe essere deliberata nel corso di un Cda straordinario nel weekend, che seguirà il board di venerdì che invece servirà ad analizzare i risultati del 2016 della banca Mi-To. Un altro grado di allerta arriva dagli analisti riportati da Repubblica, secondo cui Messina deve osservare per bene le Assicurazioni Generali: «La compagnia ha una capitalizzazione bassa rispetto ai suoi competitor, penalizzata dalla diffidenza dei mercati nei confronti dei gruppi finanziari italiani soprattutto quando hanno in portafoglio una settantina di miliardi di titoli del Tesoro e non hanno una redditività brillante. Il secondo punto di debolezza di Trieste è l'azionariato, con Mediobanca che ha il 13%, Caltagirone, Del Vecchio, De Agostini e pochi altri che mettono insieme un altro 10-12%. Una minoranza rilevante ma con le spalle deboli, non in grado di sostenere un eventuale assalto».

GENERALI ASSICURAZIONI NEWS: FT, “PIANO TOSSICO CON INTESA” (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Se il buon giorno si vede dal mattino… per Generali Assicurazioni, la considerazione dei prossimi step da parte degli analisti economici e finanziari europei non è esattamente delle migliori. E usiamo un eufemismo. Il titolo di Generali in Borsa prosegue nella sua fase di stabilità “leggera” con gli ultimi giorni in altalena a Piazza Affari; intanto sul Financial Times ieri è arrivato l’allarme con una considerazione assai negativa per quanto riguarda il piano di fusione Intesa-Generali Assicurazioni. «Il piano per la fusione Intesa–Generali “riporta alla memoria il disastro Abn Amro“, cioè “l’accordo finanziario più tossico della storia. Ci sono alcuni sgradevoli parallelismi con uno dei peggiori accordi di fusione della storia, quello tra Abn Amro e la Royal Bank of Scotland nel 2007». Così un editoriale del Financial Times lancia l’allarme sui rischi della possibile acquisizione della compagnia di assicurazione da parte della banca guidata da Carlo Messina. Un domino di disastri negli scorsi anni, che portò con una serie di passaggi il gruppo Antonveneta a Mps (inizio della crisi per la banca di Siena), ricevuta proprio da quel Banco Santander che entrò nel salvataggio pubblico di Royal Bank of Scotland.

