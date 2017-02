MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. Risparmiatori azzerati dal salva-banche in audizione al Senato (oggi 1 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. COMITATO RISPARMIATORI AZZERATI DAL SALVA-BANCHE IN AUDIZIONE AL SENATO Al Senato prosegue l’iter del decreto salva-risparmio, con il quale il Governo ha posto le base per l’intervento pubblico in Mps e, se il caso, in altre banche, come potrebbero essere Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Uno dei punti più “sensibili” del testo riguarda il rimborso che verrà garantito ai possessori di bond subordinati di Monte dei Paschi. Da un lato, infatti, occorre far sì che non vi siano dei “premi” per chi ha comprato i titoli negli ultimi giorni di contrattazioni confidando in un intervento dello Stato: potrebbe infatti ricavarne un buon guadagno a spese dei contribuenti. Dall’altro, poi, è molto probabile che si crei una situazione di disparità di trattamento rispetto ai risparmiatori azzerati di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. Per questo, secondo quanto riportato, il Comitato risparmiatori azzerati dal salva-banche, guidato da Alvise Aguti, Silvia Battistelli e Vincenzo Lacroce, oggi sarà chiamato a partecipare a un’audizione informale davanti all’Ufficio di presidenza della commissione Finanze del Senato.

I tre vogliono in particolare ricorda che “sia per Banca Etruria & Co. che per Montepaschi è stato utilizzato a valle della risoluzione o della ricapitalizzazione preventiva il medesimo strumento europeo del Burden Sharing e se nessuna normativa europea vieta l’acquisto delle azioni agli ex obbligazionisti Mps con la finalità di rimborsare gli obbligazionisti di Mps, ergo nessuna normativa europea vieta un rimborso (senza paletti di data, reddito) agli obbligazionisti azzerati” delle quattro banche salvate a fine 2015. Vedremo se il Governo andrà avanti per la sua strada o meno.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. ROSSI (BANKITALIA): GLI AIUTI PUBBLICI NON SONO SOLDI PERSI L’intervento pubblico in Mps ancora non si è realizzato, anche se la banca toscana ha comunque potuto emettere due bond con la garanzia dello Stato, ma si continua a dibattere sulla sua necessità. Salvatore Rossi, intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5, ha voluto ieri ricordare che gli aiuti pubblici destinati dal Governo al sostegno delle banche con il decreto di dicembre, i famosi 20 miliardi che serviranno anche per Montepaschi, non sono soldi persi. Il Direttore generale della Banca d’Italia ha a questo proposito voluto ricordare quanto accaduto negli Stati Uniti, dove lo Stato è intervenuto a sostegno delle banche diventandone azionista per poi rivendere la propria quota guadagnandoci dei soldi. Vedremo se succederà anche nel caso di Monte dei Paschi di Siena.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NEWS MPS. RIMBORSI AI RISPARMIATORI, SI VA VERSO UNA "DISCRIMINAZIONE" Il decreto salva-risparmio, che contiene anche le norme per consentire l’intervento pubblico in Mps, ha ripreso il suo cammino in Senato, con l’esame della commissione Finanze. Pier Paolo Baretta, parlando con la stampa a margine dei lavori parlamentari, ha detto che non sono in vista particolari modifiche al testo, anche se sulla parte relativa alle banche popolari potrebbero esserci dei cambiamenti riguardanti in particolare la proroga dei termini per l’obbligo di trasformazione in società per azioni stabilità dal Governo Renzi all’inizio del 2015. Il sottosegretario all’Economia ha anche confermato che uno dei punti su cui c’è dibattito riguarda i ristori ai risparmiatori delle quattro banche fallite alla fine del 2015. Infatti, rispetto ai detentori di bond subordinati di Montepaschi, è molto probabile che si arriva a un trattamento diverso e questo potrebbe generare non poco scontento, specialmente dalle parte di Arezzo.

© Riproduzione Riservata.