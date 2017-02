SPY FINANZA/ Europa, c'è aria di resa dei conti: l'Italia nel mirino

Nonostante i telegiornali siano pieni di servizi e dichiarazioni relativi ai provvedimenti dell'amministrazione Trump in fatto di immigrazione, sono altre le parole che giungono da Oltreoceano che ci dovrebbero interessare. Per l'esattezza queste: «La Germania sta usando una valuta grandemente sottovalutata e sta sfruttando gli Usa e i suoi partner nell'Ue». A riferirle al Financial Times è stato il principale consulente economico e commerciale del presidente Usa, Peter Navarro, il quale ha anche fatto notare che «l'euro è di fatto un marco tedesco implicito, la cui bassa valutazione offre alla Germania un vantaggio su molti dei suoi partner principali. Berlino rappresenta uno degli ostacoli maggiori in vista di un accordo commerciale con l'Ue e anche per questo il Ttip è da considerarsi morto». Insomma, la guerra valutaria che vi annuncio da tempo, ormai è realtà: le parole di Navarro sono una chiara dichiarazione.

E che tempi agitati attendano il Vecchio Continente lo conferma anche il dato reso noto ieri da Eurostat, in base al quale si è verificato un nuovo balzo in avanti dell'inflazione dell'area euro, che improvvisamente si ritrova a ridosso dei livelli obiettivo della Bce, implicito al programma di Qe. A gennaio la crescita media dei prezzi al consumo su base annua ha raggiunto l'1,8% nell'Unione valutaria, ma già a dicembre l'inflazione aveva mostrato una netta accelerazione all'1,1% dallo 0,6% di novembre. Di fatto, stando ai patti, Draghi dovrebbe cominciare con il tapering degli acquisti, visto che l'obiettivo era arrivare attorno ma sotto al 2%. In pratica, in tre mesi l'inflazione dell'area euro è triplicata. A segnare i maggiori incrementi è sempre la voce energia con un +8,1% a gennaio, mentre l'inflazione depurata da energia, alimentari, alcolici e tabacchi, ovvero quella core su cui la Bce focalizza maggiormente la sua analisi e la sua politica monetaria, è risultata invariata allo 0,9%.

Ora, al netto che un risultato simile si prospetta come chiara fiammata inflazionistica tutta le legata al costo dell'energia e che l'obiettivo di stabilità dei prezzi della Bce prevede un'inflazione inferiore ma vicina al 2% ma non su un singolo mese, bensì sulla media di 18-24 mesi circa, il pressing di Berlino per un tapering sarà sempre più forte. Soprattutto dopo che l'America ha detto chiaro e tondo che la belle epoque dell'euro svalutato - si calcola un -20% sul dollaro - sta per finire. Tuttavia, il Prodotto interno lordo dell'eurozona, stando alla lettura preliminare, è salito dello 0,5% su base trimestrale e dell'1,8% su base annua nel quarto trimestre del 2016. Il dato è in linea al consenso degli economisti su base trimestrale, mentre è leggermente superiore all'1,7% anno su anno atteso dagli esperti a livello annuale. Infine, il tasso di disoccupazione dell'Eurozona è calato al 9,6% a dicembre rispetto al 9,7% di novembre, attestandosi sui minimi da maggio del 2009. Il dato è migliore del consenso degli economisti che si aspettavano una lettura al 9,8%.

Insomma, l'inflazione sale ma la crescita europea non è certo stellare. Inoltre, l'aumento dell'inflazione è principalmente dovuto a un effetto della componente energetica che potrebbe spingere il dato per un altro paio di mesi, dopo di che si dovrebbe avere un calo durante il periodo estivo, soprattutto visto che l'inflazione core è stata deludente e questo difficilmente farà festeggiare Francoforte. Ma sui mercati giù qualcuno azzarda il fatto che l'insieme dei dati dipinga comunque un quadro in miglioramento per l'economia dell'eurozona e quindi le misure accomodanti della Bce non serviranno ancora a lungo.