BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: chiusura a +0,96%, Recordati a +4% (10 febbraio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI PUNTA AI 19.000 PUNTI Piazza Affari affronta una giornata abbastanza piena di dati macroeconomici, soprattutto dal fronte europeo. Alle 10:00 toccherà alla produzione industriale italiana relativa al mese di dicembre, ma il dato più importante arriverà mezz'ora più tardi dall'Inghilterra: verrà resa nota la produzione manifatturiera del mese di dicembre. Alle ore 11:00 sarà tenuto un importante discorso dal presidente della Banca centrale tedesca. Nel pomeriggio sono attesi dagli Stati Uniti altri dati, seppur meno rilevanti rispetto a quelli europei: alle ore 16:00 il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan nel mese di febbraio e alle ore 14:00 l'indice dei prezzi all'esportazione per il mese di gennaio.

Ieri la Borsa italiana ha guadagnato lo 0,96%. La giornata era iniziata con un modesto rialzo per poi virare in fretta in negativo. Nelle ultime ore di contrattazioni, tuttavia, l'indice ha improvvisamente invertito la marcia ed ha chiuso quasi a quota 19 mila punti e per l'esattezza a 18.947 punti. Bene il settore bancario che recupera una piccola parte delle perdite degli scorsi giorni: Ubi Banca chiude con un guadagno del 3,63%. Bene anche Mediobanca dopo l'annuncio di un utile annuale superiore alle attese: l'azione è cresciuta dell'1,61%. Bene anche Unicredit (+1,5%): il management ha dichiarato che verranno centrati tutti gli obiettivi previsti per il 2019 e che, in seguito all'aumento di capitale, il CET1 sarà oltre l'11%. Sale anche se meno degli altri bancari Intesa Sanpaolo che chiude con un rialzo dello 0,5%. Per gli energetici bene Saipem che chiude la seduta con un guadagno del 3,6% ed Enel che guadagna l'1,4%.

Lo spread fra Btp e Bund scende di nuovo sotto i 200 punti e chiude a quota 187 punti base. Il rendimento del Btp decennale italiano cala e si attesta al 2,18%.

