ENI AZIONI / In Borsa a -1,04%: caso tangenti in Nigeria, a processo Scaroni e Descalzi (ultime notizie oggi 10 febbraio 2017)

ENI AZIONI, CASO TANGENTI: A PROCESSO SCARONI E DESCALZI (ULTIME NOTIZIE) - A processo per tangenti: gli ultimi giorni di Eni sono alquanto agitati dopo la notizia arrivata due giorni fa del processo richiesto contro l’attuale ad di Eni, Claudio Descalzi e anche per l’ex ad Paolo Scaroni. «Processate il numero uno di Eni», è la sostanziale richiesta dei pm di Milano, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Il motivo? L'amministratore delegato, in scadenza di mandato, è accusato di concorso in corruzione internazionale, per circa un miliardo e 300 mila dollari di tangenti versate - secondo l'' ipotesi accusatoria - all'ex governo nigeriano per ottenere, insieme alla Shell, i diritti esclusivi di sfruttamento del giacimento Opl245. In Borsa le azioni continuano in saliscendi al momento non preoccupante ma il mercato vuole ancora sapere quali saranno i prossimi step dell’azienda italiane tra le più influenti al mondo. Come riporta Repubblica, la richiesta dei Pm va anche oltre: «Oltre a Descalzi, la medesima richiesta è stata indirizzata ad altre 10 persone fisiche e due enti, Eni e Shell, appunto. Tra gli imputati, anche il predecessore di Descalzi, Paolo Scaroni, alcuni manager della società del cane a sei zampe, e diversi mediatori, tra cui Luigi Bisignani, ed ex componenti di spicco del governo africano. Descalzi - difeso dall' ex ministro della Giustizia, Paola Severino - è stato interrogato per ben due volte nell'estate scorsa dalla procura, respingendo sempre l' accusa».

ENI AZIONI, CASO TANGENTI: LA SMENTITA DEL CANE A SEI ZAMPE (ULTIME NOTIZIE) - La replica della Eni è arrivata nella giornata di ieri, dopo le clamorose novità sul caso tangenti in Nigeria riportate dai pm di Milano: piccata, dettagliata e al momento smentendo le notifiche della Procura. Attualmente non ci è stato notificato alcun provvedimento. Teniamo a ribadire la correttezza dell'operazione relativa all'acquisizione della licenza del blocco opl 245, conclusa senza l'intervento di alcun intermediario, da eni e shell con il governo nigeriano". Così un portavoce di Eni nelle ore immediate alla notizia del possibile processo; ha poi aggiunto come la società Eni non appena è venuta a conoscenza dell'esistenza di una indagine avente ad oggetto la procedura di acquisizione del blocco opl 245, «ha incaricato uno studio legale americano, di rinomata esperienza internazionale, del tutto indipendente, di condurre le più ampie verifiche sulla correttezza e la regolarità della predetta procedura». Al momento, da questa indagine approfondita secondo i vertici di Eni «è emersa la regolarità della procedura di acquisizione del blocco opl 245, avvenuta nel rispetto delle normative vigentì», conclude la nota della compagnia petrolifera.

© Riproduzione Riservata.