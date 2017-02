MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps, i risparmiatori azzerati scrivono a Gentiloni (oggi 10 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. I RISPARMIATORI AZZERATI SCRIVONO A GENTILONI Il decreto salva-risparmio è stato approvato dal Senato e ora manca il passaggio alla Camera per far sì che la sua conversione in legge diventi effettiva, con tutti gli effetti sulla vicenda Monte dei Paschi. A quel punto, infatti, l’intervento pubblico potrebbe concretizzarsi. Resta da capire se ci saranno modifiche riguardanti alcuni punti del decreto, tra cui c’è anche quello dei rimborsi a detentori di titoli di banche coinvolte in processo di racapitalizzazione precauzionale. Si è infatti deciso di limitarli, per le obbligazioni subordinati, a quelle acquistate prima del 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della normativa sul bail-in. Resterebbe comunque aperta la possibilità per i detentori di bond Monte dei Paschi di un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai risparmiatori azzerati delle 4 banche fallite alla fine del 2015. Il Comitato risparmiatori azzerati dal salva-banche e l’Associazione amici di Banca Etruria hanno scritto quindi a Paolo Gentiloni, per chiedergli un incontro. Richiesta che già avevano presento al suo predecessore senza avere successo. “Vorremmo, attraverso questo incontro, portarle la voce e le storie delle migliaia di risparmiatori che hanno visto azzerare i loro risparmi in una notte e portarla a conoscenza diretta delle sofferenze e delle situazioni che tale avvenimento ha creato nelle vite di queste persone”, si legge nel testo della mail spedita al Premier. Dove si legge anche che “di fatto, la disomogeneità che ha caratterizzato gli interventi destinati a risolvere le diverse questioni bancarie è diventata sempre più evidente; casi molto simili risolti ogni volta in un modo diverso (Tercas, CRCesena salvata attraverso Fitd supplementare, Banche Venete con Atlante e infine Monte dei Paschi) dove il minimo comune denominatore è stato la salvaguardia degli obbligazionisti privati, cosa che non è avvenuta per gli obbligazionisti delle 4 banche”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. DIMINUISCONO LE SOFFERENZE BANCARIE IN ITALIA In attesa di aggiornamenti dal Consiglio di amministrazione di Mps, la Banca d’Italia ha pubblicato alcuni dati interessanti sulla situazione delle sofferenze bancarie, che a dicembre sono diminuite dello 0,7% in un anno. Corretto per le cartolarizzazioni e le cessioni, il tasso di crescita sui dodici mesi delle sofferenze bancarie è stato pari all’11,7%, contro l’11,8% di novembre. I depositi del settore privato hanno registrato invece una crescita su base annua del 4,9% rispetto al 4,4% di novembre. I prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, hanno registrato una crescita su base annua dell'1,1% (0,5% a novembre). I prestiti alle famiglie sono cresciuti a dicembre dell'1,9% sui dodici mesi (1,8% a novembre), mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati su base annua dello 0,2%.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. SOCI STABILI IN DIMINUZIONE NELLE BANCHE ITALIANE Morrow Sodali, leader nel mercato dei proxy advisor, ha elaborato alcuni dati interessanti per Il Sole 24 Ore, dai quali emerge, per esempio, che nell’azionariato delle prime quattro banche Spa italiane, ovvero Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Carige, diminuiscono i soci stabili, mentre aumentano quelli a breve termine. Nella banca toscana, come in quella ligure, a contribuire a questo trend è stata la crisi, che ha richiesto negli ultimi anni diverse ricapitalizzazioni. Basti pensare che a fine 2011 il primo azionista senese possedeva oltre il 48% di Monte dei Paschi, mentre oggi, prima ancora della ricapitalizzazione precauzionale, ad avere più quote di Rocca Salimbeni è il Tesoro. Dunque in generale nelle banche i fondi stanno assumendo un ruolo sempre più importante.

