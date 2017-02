SPY FINANZA/ Il golpe dello spread pronto per l'Italia (e la Francia)

«Rispetto al 2011 ci sono differenze fondamentali. Allora non c’era più un governo, oggi sì e per farlo cadere bisognerebbe provocare una crisi ad hoc. Stavolta non c’è prospettiva politica e non c’è legge elettorale. Finirebbe con lo spread a 400. E con la gente in mezzo alla strada, non so se è chiaro». Parole e musica di Massimo D’Alema in una sdraiatissima intervista di Repubblica pubblicata ieri: d’altronde, il giornale edito dalla tessera numero uno del Pd non può certo permettere una frattura del partito proprio ora. Che bella cosa l’indipendenza della stampa, gli editori puri, la lotta alle fake news! Ora, l’ex premier è riuscito a dar vita a una frase perfetta per Repubblica: non contiene infatti una singola parola di verità, solo bugie.

Nel 2011 non c’era un governo? Perché, quello attuale reggerebbe senza il tacito patto del Nazareno 2.0 con Berlusconi (Gentiloni, tramite Calenda, copre Mediaset dalla scalata Vivendi e Forza Italia garantisce i numeri al Senato) o il poltronismo dei vari D’Alema e Bersani, gente che minaccia la scissione da tre anni, ma è sempre lì, pena cadere ancor di più e definitivamente nella residualità che li contraddistingue? Provocare un crisi ad hoc cosa significa? Non ci sono abbastanza motivi per andare alle urne, forse? Il voto referendario del 4 dicembre è stato forse un plebiscito a favore del cambio di poltrona tra Renzi e Gentiloni? O forse la sconfessione di un impianto di governo che l’attuale esecutivo sta pedissequamente riproponendo? Capisco che l’ego ipertrofico di D’Alema lo tranquillizzi quotidianamente riguardo la sua superiorità umana, politica e morale, ma non abbiamo proprio tutti l’anello al naso come i compiacenti giornalisti di Repubblica. Sappiamo guardare in faccia la realtà.

E poi cos’è questa novità, sono diventati tutti Brunetta, tutti ad agitare lo spettro dello spread? Guardate che lo spread a 200, con i conti pubblici che abbiamo, non è esattamente una tragedia, tanto più che c’è Draghi alle spalle che compra. Il problema è se Draghi smette di comprare a comando, ovvero proprio per fare alzare lo spread e metterci paura. Con la ratio debito/Pil al 132% e in continuo aumento, cosa vogliamo, lo spread a 15? Il differenziale tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi è un non indicatore, chiunque non sia in malafede e conosca minimamente la finanza lo sa: quando hai alle spalle una Banca centrale che acquista a prescindere dal tuo debito e ti finanzia di fatto le imprese, comprando bond corporate anche con rendimento negativo e rating di credito non investment grade, quel numerino non conta nulla. Serve solo ad agitare spettri come fa D’Alema per proprio tornaconto politico: elezioni anticipate o meno, se alla prossima riunione del board Draghi dicesse che smette di comprare, avremmo lo spread a 500 in una settimana. Anche con Gentiloni incollato alla poltrona con il Bostik.

E sapete perché? Ce lo ha detto proprio ieri la Banca d’Italia, quindi non una fonte complottista o populista: a dicembre sono tornate ad aumentare le sofferenze delle banche italiane, di poco, ma abbastanza da riportarsi dopo tre mesi sopra la soglia dei 200 miliardi di euro. Stando ai dati contenuti nel supplemento Moneta e banche, nell’ultimo mese del 2016 le sofferenze lorde in pancia al settore bancario erano pari a 200,869 miliardi di euro rispetto ai 199,062 miliardi di novembre. Un incremento è stato registrato anche per quel che riguarda il valore netto delle sofferenze, salite a 86,878 miliardi dagli 85,221 miliardi del mese precedente. Su base annua le sofferenze hanno registrato una flessione dello 0,7%, dopo il calo dell’1,7% di novembre. Correggendo il dato per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, il tasso di crescita sui dodici mesi è stato pari al’11,7% dopo il +11,8% di novembre.