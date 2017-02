TASSE E POLITICA/ Il record di evasori e il “sogno proibito” della flat tax

Commuoversi citando Papa Francesco e le sue parole di riprovazione per l’evasione fiscale non è stata una mossa studiata a effetto, per Rossella Orlandi - capo dell’Agenzia delle Entrate -, ma è stato un moto dell’anima sincero, che le fa onore. Questo non toglie però merito all’unica novità di rilievo nella gestione del disastroso e disastrato fisco italiano apportata dal governo Renzi proprio insediando questa corpulenta, efficiente, sensibile professionista al timone del fisco italiano e sostituendo con lei il più odiato dei direttori, quell’Attilio Befera famigerato per i suoi scenografici quanto inutili blitz fiscali.

Ma diciamolo subito, le migliorie finiscono qui. Il fisco italiano fa pena come prima, solo che almeno adesso ha smesso di fare vanamente la faccia feroce, ha smesso di vessare chi le tasse le paga già, subisce quanto prima la protervia degli evasori, ma se non altro tormenta meno i contribuenti per bene. Detto questo, gli apprezzamenti finiscono. Anzi: iniziano le critiche per la rappresentazione che non tanto la Orlandi quanto il suo “capo” Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia, ha tentato di dare del consueto, imbarazzante riassunto dell’anno di lotta all’evasione.

Ufficialmente, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato 19 miliardi di evasione fiscale nel corso del 2016, il che sarebbe il nuovo record assoluto, con un incremento di quasi il 30 per cento sul 2015, quando erano stati ripresi 14,9 miliardi. Peccato che nel computo vengono fatti rientrare ben 13,7 di versamenti diretti, nei quali sono compresi anche i 4,3 ottenuti grazie alla Volountary Disclosure, il megacondono (pardon, al massimo si può definirlo “sanatoria” fiscale per i capitali esportati illegalmente all’estero) che è stata varata dal Governo Renzi e arriverà quest’anno alla sua terza riapertura dei termini, nella speranza di fare ancora “cassa”. Significa che 13,7 miliardi sono rientrati perché gli evasori hanno deciso che pagare era meglio che occultare: segno che chissà quant’altri soldi hanno occultato e si sono tenuti al sicuro sotto qualche mattonella: tanto, per quel che danno le banche... tanto vale nasconderseli in casa, i soldi.

Solo 4,8 miliardi arrivano dalla riscossione “coattiva”, quella fatta con le “cattive”: evasori scovati e “puniti”. Altri 500 milioni di euro arrivano grazie alle “letterine” che il fisco invia ai contribuenti per notificargli quegli errorucci che sono comuque soldoni. Ma il dato vero, quello refrattario a ogni propaganda - e onore al merito, dunque, a Padoan per averlo rivelato: si vede che non c’è più al vertice l’affabulatore di Rignano, che gliel’avrebbe impedito - è l’aumento del livello dell’evasione: che l’anno scorso veniva indicato dal governo in 90 miliardi e quest’anno, invece, in 110. Sorvolando pietosamente sulla battuta del medesimo Padoan, secondo cui “il governo non strizza l’occhio agli evasori fiscali, ma ai contribuenti e alle imprese onesti”, soffermiamoci su questo dato. L’evasione è aumentata, non diminuita: perché?

Per varie ragioni. Ricordiamo, in premessa, che quel dato - i 110 miliardi di euro evasi - si riferisce al gettito evaso, ma corrisponde al triplo di reddito occultato! Ovvero, al nostro mega-sommerso, che per convenzione euro-statistica è quotato un po’ meno, cioè attorno al 16% del Pil, ma in realtà arriva a quei 330 miliardi circa, pari al 20% del Pil, che rappresentano una vetta insuperata nell’Eurozona. Ancora una volta: perché? Qui di solito sarebbe bene fermarsi, evasivi (scusate il bisticcio), per non scadere nel sociologiume d’accatto. E invece osiamo, e riepiloghiamole, le quattro “macro-aree” dell’evasione italiana.

La prima, diciamolo, è l’evasione di sussistenza, quella dei cittadini marginali, dei “lavoretti” in nero, del sottoproletariato urbano e suburbano, muratori, scaricatori, artigiani, delinquentelli. Povera gente che ci mancherebbe anche che pagasse le tasse.