TELECOM ITALIA/ I buoni risultati contro la maggioranza dei dipendenti

Caro direttore, da persona che segue da vicino le vicende di Telecom Italia, mi chiedo: per un dipendente Tim, chi è Flavio Cattaneo, attuale amministratore delegato dell’azienda? Il dott. Flavio Cattaneo è nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia dalla fine del 2014. Nello stesso periodo entra anche nel consiglio di amministrazione di altre aziende, come Ntv e Generali Assicurazioni. Il 30 marzo 2016 diviene amministratore delegato di Telecom Italia, subentrando a Marco Patuano, che dà le dimissioni, su forzatura del nuovo principale azionista di maggioranza, Vivendi, che nel frattempo ha acquisito sul mercato circa il 24,9% delle azioni Telecom. Vicepresidente viene nominato il Ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, senza deleghe.

Dal 4 gennaio 2016, per oltre 30 mila dipendenti Telecom (sugli oltre 50 mila in Italia), è iniziato il contratto di solidarietà, strumento per evitare il licenziamento di circa 2.600 esuberi - dichiarati dall’azienda: esso comporta 23 giorni all’anno di inattività (pari all’8,85% dell’orario di lavoro mensile) e di mancato stipendio, solo parzialmente coperto dall’Inps; ogni dipendente “perde” almeno circa 100-200 euro al mese.

Di fronte a questa situazione, le prime settimane, il dott. Cattaneo le passa per concordare la propria remunerazione. Dal sito di Asati (i piccoli azionisti di Telecom Italia) si legge in un comunicato del 29 aprile: “(il premio) destinato all’amministratore delegato Flavio Cattaneo si chiama ‘special award’, come se si trattasse di un trofeo da conquistare dopo una accanita gara. In cosa consiste questo trofeo? Secondo quanto comunicato dalla stessa Telecom Italia, il ‘special award’ è ‘... un premio annuale di ammontare complessivamente pari nel massimo al 5,5% della differenza tra (i) il risultato raggiunto separatamente in ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 e (ii) i target consolidati di EBITDA, riduzione di Opex e PFN (con un peso rispettivamente del 50%, del 25% e del 25%), quali definiti in sede di Piano Industriale 2016-2018’. Pochi sicuramente ci avranno capito qualcosa. Una cosa è certa: sono una montagna di soldi! A conti fatti se la politica di ‘lacrime e sangue’... ops... di ristrutturazione sarà raggiunto il marito della Ferilli... ops... Flavio Cattaneo prenderà un premio che può aggirarsi, secondo stime attendibili, sui 55 milioni di euro”.

Per la cronaca, il collegio sindacale dell’azienda dà parere sfavorevole. Nella relazione del collegio sindacale all’assemblea degli azionisti di Telecom Italia ai sensi dell’articolo 153 d. lgs. 58/1998 si legge: “Con riferimento al compensation package del nuovo Amministratore Delegato della Società nominato in data 30 marzo 2016, il Collegio Sindacale ha espresso, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del codice civile, parere non favorevole per le criticità inerenti le modalità di commisurazione della parte variabile della remunerazione (special award), anche in relazione ai benchmark di mercato e alla sua determinazione esclusivamente sulla base di miglioramenti rispetto al Piano industriale 2016-2018 già precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 febbraio 2016”. È parere universalmente condiviso che questo premio sia senz’altro “fuori mercato”, non lo dice soltanto il collegio sindacale. Questo però è l’accordo con Vivendi. E questo mega-bonus si basa principalmente, sul taglio dei costi, ovvero sul taglio del lavoro. Altre considerazioni sul super bonus su trovano qui.