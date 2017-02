SPY FINANZA/ Le manovre sospette della Germania sull'oro

«In genere non commento i contenuti di questi incontri. È sempre interessante parlare con il presidente Draghi». Così la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in conferenza stampa dopo un incontro con i rappresentanti dei Laender, alla domanda sul tenore dell'incontro avuto giovedì con il numero uno della Bce. Poi, la strana capriola: «Vorrei però sgombrare il campo su un equivoco sorto sull'Europa a diverse velocità. Esiste già, per me è già ora così perché, ad esempio, non tutti i Paesi della comunità europea aderiscono all'euro, alcuni ce l'hanno altri no. Ma non è vero che ho parlato di velocità diverse riguardo all'Eurozona, anzi l'area dell'euro deve essere coesa e continuare a sostenere tutti i progetti varati assieme come il fondo salva-Stati. Su questo punto ci deve essere chiarezza. Invece si può, all'interno della Ue, avere dei settori dove può esistere una cooperazione rafforzata, come ha proposto di recente la Danimarca sulla giustizia. Tuttavia, questi progetti devono essere aperti a tutti, deve essere avanzata una proposta e un'offerta aperta a tutti, non è fattibile che tre Stati si siedano assieme, decidano e vadano avanti da soli, lasciando gli altri fuori».

Detta così, la polemica pare smontata: nessuna Europa a due velocità monetarie, nessuna Ue di serie A e di serie B, nessun euro forte - di fatto un nuovo marco tedesco - per l'Europa del Nord e un euro svalutato per quella mediterranea, nessun prodromo di spaccatura dell'Ue. Sarà, ma ci sono dei segnali che, a mio avviso, smentiscono la precisazione della Merkel, casualmente arrivata dopo un incontro con Mario Draghi, il quale sicuramente ha sollecitato quella dichiarazione al fine di calmare le turbolenze già presenti sui mercati, soprattutto per la stabilità politica di Italia e Francia.

Il segnale più grande è arrivato, ironia della sorte, in perfetta contemporanea con la conferenza stampa della Merkel ed è arrivato proprio dalla Germania, più precisamente dalla Bundesbank. La quale, presentando il bollettino ufficiale di aggiornamento, ha reso pubblici i dati relativi al rimpatrio del proprio oro dalle sedi di stoccaggio estero: stando al comunicato, «nel 2016 la Bundesbank ha continuato con successo il rimpatrio del proprio oro e nell'arco dello scorso anno ha riportato a Francoforte 216 tonnellate di metallo prezioso stoccate all'estero, 111 tonnellate da New York e 105 da Parigi». Questo dato trasforma il 2016 nell'anno con il più rapido livello di rimpatrio di sempre, visto che il record precedente erano le 210 tonnellate del 2015: in totale la Bundesbank ha già rimpatriato 583 tonnellate d'oro, l'86% delle 674 programmate in totale. Ma cosa fa davvero impressione? Il fatto che al 31 dicembre scorso la Banca centrale tedesca aveva completato il rimpatrio programmato del suo oro dalla Fed di New York per un totale di 300 tonnellate: il tutto con tre anni di anticipo rispetto ai piani. Perché tanta fretta? Perché questa accelerazione?