MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps, Banca Imi: l'aumento di capitale andrà in accantonamenti (oggi 12 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. BANCA IMI: L’AUMENTO DI CAPITALE ANDRÀ IN ACCANTONAMENTI Cresce l’attesa per vedere messo a punto il piano industriale di Mps, anche per vedere concretizzarsi l’intervento pubblico nella banca toscana, in una ricapitalizzazione che la Banca centrale europea ha chiesto essere di 8,8 miliardi di euro. Milano Finanza ha riportato i contenuti principali di un report di Banca Imi dedicato a Montepaschi dopo la presentazione dei dati di bilancio al 31 dicembre 2016. Dati che la banca del gruppo Intesa giudica rivelatori di una situazione di crisi di liquidità aggravata da una qualità degli asset decrescente. Basti pensare che gli ultimi tre mesi dell’anno hanno fatto registrare una perdita netta di 2,53 miliardi di euro, che hanno portato il conto complessivo dell’anno a quota 3,4 miliardi. Di questi, 2,59 riguardano accantonamenti per perdite sui crediti dovute all’aggiornamento dei sistemi di valutazione dei prestiti. Il costo del rischio per Mps ha raggiunto i 419 punti base, con le esposizioni deteriorate lordi stabili al 34,5% e quelle nette in discesa al 19%. Nell’ultimo trimestre del 2016, inoltre, c’è stato un calo dei depositi pari a 10,6 miliardi, che ha portato il conto negativo dell’intero anno a 28 miliardi. Il Cet1 phased-in è sceso all’8%, quando a fine 2015 era al 12%: un dato comunque inferiore a requisito Srep del 10,75%. Per gli analisti di Banca Imi si tratta di un dato in diretta conseguenza del mancato aumento di capitale da 5 miliardi che non è riuscito a dicembre. Secondo il report, quindi, gli 8,8 miliardi chiesti dalla Bce verrà usato “per ulteriori accantonamenti, più che per foraggiare i coefficienti patrimoniali". Gli analisti di Banca Imi hanno anche messo in revisione il rating e il target price del titolo di Mps, che resta tuttavia ancora sospeso in Borsa.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. LE ACCUSE DEL MOVIMENTO 5 STELLE SUL DECRETO SALVA-RISPARMIO Il decreto salva-risparmio, importante anche per quello che sarà l’intervento pubblico in Mps, è stato come noto approvato dal Senato. Tuttavia, senza la norma riguardante l’elenco dei debitori insolventi delle banche in cui lo Stato interviene con una ricapitalizzazione precauzionale. La cosa non ha fatto contento il Movimento 5 Stelle, ma c’è anche qualcos’altro che i pentastellati avrebbero voluto nel testo della legge approvata da palazzo Madama. Infatti, è stato bocciato un emendamento che intendeva chiede trasparenza sui “fidi facili” concessi dalla banca toscana. Laura Bottici e Alberto Airola, con tale emendamento, di fatto chiedevano che le banche in cui lo Stato è chiamato a intervenire fossero tenute a indicare “i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell’importo complessivo delle sofferenze dell’emittente”, con molti dati di corredo, tra cui i nomi degli intestatari dei conti, le garanzie presentate a fronte del prestito, i nomi di chi aveva autorizzato l’erogazione del credito. “Nella peggiore delle tradizioni italiane, gli scandali vengono vergognosamente insabbiati dagli stessi partiti che, davanti ai cittadini, procedono con furbesche e ingannatorie dichiarazioni in merito alla volontà di giustizia e trasparenza”, evidenzia il Movimento 5 Stelle in una nota, nella quale attacca in particolare il Partito democratico che dimostra di non voler fare chiarezza, forse per non far sapere che sono coinvolti alcune persone vicine. Dai pentastellati arriva anche una critica alla scelta di voler cedere in blocco i crediti deteriorati di Mps, in quanto potrebbe servire “a nascondere tutto e impedire i necessari accertamenti su eventuali irregolarità, se non veri e propri reati, in merito ad una discutibile erogazione del credito da parte della banca Mps”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. DIMINUISCONO LE SOFFERENZE BANCARIE IN ITALIA In attesa di aggiornamenti dal Consiglio di amministrazione di Mps, la Banca d’Italia ha pubblicato alcuni dati interessanti sulla situazione delle sofferenze bancarie, che a dicembre sono diminuite dello 0,7% in un anno. Corretto per le cartolarizzazioni e le cessioni, il tasso di crescita sui dodici mesi delle sofferenze bancarie è stato pari all’11,7%, contro l’11,8% di novembre. I depositi del settore privato hanno registrato invece una crescita su base annua del 4,9% rispetto al 4,4% di novembre. I prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, hanno registrato una crescita su base annua dell'1,1% (0,5% a novembre). I prestiti alle famiglie sono cresciuti a dicembre dell'1,9% sui dodici mesi (1,8% a novembre), mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati su base annua dello 0,2%.

