Janet Yellen/ Audizione Congresso Usa, verso rialzo tassi d'interesse? (oggi, 14 febbraio 2017)

JANET YELLEN, ATTESA PER L'AUDIZIONE AL CONGRESSO USA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - C'è attesa per l'audizione di Janet Yellen, presidente della Fed, la banca centrale degli Stati Uniti d'America, davanti al Congresso Usa. Gli investitori aspettano infatti di capire se Janet Yellen offrirà o meno qualche indicazione sui tempi del prossimo rialzo dei tassi di interessi americani. Secondo quanto riportato da Il Sole24ore le Borse europee stanno facendo registrare un andamento cauto questa mattina proprio in vista dell'audizione al Congresso Usa di Janet Yellen e non solo, visto che sarà pubblicata oggi anche una serie di dati macroeconomici. Janet Yellen presenterà il rapporto semestrale di politica monetaria ma, in base a quanto previsto dagli osservatori, "non segnalerà alcun immediato rialzo dei tassi, confermando invece l'outlook di una stretta graduale nel corso dell'anno". Per quanto riguarda l'Italia Piazza Affari fa segnare sul FTSE MIB un consolidamento dei guadagni dei titoli delle ex Popolari consolidano con Banco Bpm e Ubi Banca. Positiva anche la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Mediaset, perdono invece Fiat Chrysler Automobiles e Saipem.

