MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. Il Tesoro forse sopra il 66% del capitale (oggi 14 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. IL TESORO FORSE SOPRA IL 66% DEL CAPITALE Per vedere ultimato il nuovo piano industriale di Mps potranno volerci ancora tre settimane. Lo segnala CorrierEconomia, scrivendo che il consiglio di amministrazione della banca toscana dovrebbe riunirsi a inizio marzo per approvarlo. Il supplemento economico del quotidiano di via Solferino segnala che potrà così prendere il via una nuova operazione di ricapitalizzazione di Montepaschi, la seconda in poco più di tre anni, che vedrà lo Stato intervenire per mettere sul piatto circa 6,6 miliardi di euro sugli 8,8 richiesti dalla Banca centrale europea. Dopodiché potrà quindi prendere il via il risanamento di Rocca Salimbeni, che dovrà passare per forza di cose dalla cessione dei crediti deteriorati. Secondo fonti citate da CorrierEconomia, ci sarebbero già “parecchi soggetti che stanno guardando il portafoglio” degli Npl di Montepaschi, che potrebbe quindi dar vita a una sorta di asta per massimizzare gli introiti di una cessione in blocco. Sono indicati anche quattro nomi dei possibili interessati: Italfondiario, Credito Fondiario, Apollo e Fortress. Certamente sarà importante il timing dell’operazione di risanamento, anche perché dal suo buon esito dipenderà la successiva uscita dello Stato dal capitale della banca. CorrierEconomia cita anche i calcoli di Equita Sim secondo cui il Tesoro dovrebbe arrivare a detenere circa il 66% di Montepaschi, mentre una quota del 25% dovrebbe andare ai detentori dei bond subordinati dopo la conversione di questi titoli in azioni. Tuttavia, “in base al prezzo di emissione delle nuove azioni, e di sottoscrizione a sconto (del 15% per gli obbligazionisti, del 25% per il Tesoro, per rendere più effettivo il burden sharing come richiesto dalla Ue) la fotografia finale del nuovo azionariato senese potrebbe essere molto diversa. Con il Tesoro ancora più forte”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. NAGEL: 20 MILIARDI BASTERANNO PER IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO Il decreto salva-risparmio predispone lo stanziamento di 20 miliardi di euro per mettere in sicurezza le banche italiane. Secondo Alberto Nagel, tale cifra sarà sufficiente per stabilizzare Mps e le banche venete, ove ne facessero richiesta”, oltre che eventuali altre piccole situazioni critiche che si dovessero verificare. L’amministratore delegato di Mediobanca ha anche spiegato che, grazie anche all’aumento di capitale da 13 miliardi di Unicredit, i problemi di capitale per il sistema bancario italiano saranno risolti, anche se resterà aperto il problema della redditività. Nagel ha anche detto che non esclude che in futuro possano esserci delle collaborazioni con Montepaschi, data anche la partnership esistente nel credito al consumo.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. BINI SMAGHI: PERICOLOSO CHE UN MINISTRO CRITICHI LA BCE Quando la Banca centrale europea, dopo il fallimento dell’aumento di capitale privato di Mps, aveva chiesto alla banca toscana una ricapitalizzazione non più da 5 miliardi di euro, ma da 8,8 miliardi, il ministro Padoan aveva criticato la scelta dell’Eurotower di non aver fornito le motivazioni per un tale “ripensamento” nell’arco di circa un mese. Ora Lorenzo Bini Smighi, Presidente di Societe Generale ed ex membro della Bce, ha commentato così quelle dichiarazioni: “Se un ministro critica l'autorità europea di vigilanza è assai pericoloso, perché così la delegittima. Se la Bce avesse detto il motivo per cui chiedeva più soldi a Mps, avrebbe rischiato di far crollare la banca”. Vedremo ora se il ministro dell’Economia tornerà sull’argomento.

© Riproduzione Riservata.