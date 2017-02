SPY FINANZA/ Le ultime "frottole" di Bruxelles

Puntuale come morte e tasse, la Commissione europea ieri ha voluto mettere in guardia il nostro Paese dal rischio di instabilità politica e lo ha fatto con i suoi metodi, ovvero alternando il bastone del diktat alla carota di un aumento pressoché impercettibile delle nostre stime di crescita. Bruxelles ha infatti confermato la previsione per l'Italia per quest'anno (+0,9%), ma ha rivisto leggermente al rialzo quella per l'anno scorso, +0,9% contro una precedente stima di +0,7%, e per il prossimo, +1,1% mentre a novembre aveva previsto un +1%. C'è da festeggiare? Basti dire che per il 2017 e il 2018 si tratta dei livelli più bassi di crescita dell'intera area Ue. «In Italia si prevede una crescita del Pil dello 0,9% quest'anno, allo stesso livello del 2016 e un leggero aumento nelle stime per il 2018, sostenuto dai bassi tassi d'interesse e da una forte domanda esterna, ma le debolezze strutturali ostacolano una ripresa più forte», ha sottolineato il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, durante la presentazione delle Previsioni economiche d'inverno.

In base a queste stime, la crescita dell'Italia è definita «stabile ma modesta» e si evidenzia come sia sostenuta dai bassi tassi di interesse e da una domanda esterna più forte, mentre le debolezze strutturali ostacolano una ripresa più forte ed esistono rischi al ribasso a causa dell'incertezza politica e del lento aggiustamento del settore bancario. Nelle previsioni d'autunno, pubblicate prima del referendum sulla riforma costituzionale, la Commissione Ue aveva già indicato tra i rischi per l'economia italiana l'incertezza politica e i ritardi nella ristrutturazione del sistema bancario. Tuttavia per l'esecutivo comunitario, ci sono anche fattori che potrebbero accelerare la ripresa: «Un impulso più forte alla crescita potrebbe ancora verificarsi grazie alla domanda esterna».

Bruxelles ha poi rivisto leggermente al rialzo le stime sulla disoccupazione in Italia: il tasso ddei senza lavoro è destinato a rimanere «sopra l'11% nell'orizzonte delle previsioni» e in particolare, dopo un 11,7% nel 2016, dovrebbe ridursi solo marginalmente all'11,6% quest'anno e all'11,4% nel 2018. A novembre i tre dati erano rispettivamente stimati all'11,5%, all'11,4% e all'11,3%: «La creazione di posti di lavoro scenderà rispetto al periodo 2015-2016, quando era stata sostenuta da una riduzione triennale dei contributi sociali». Insomma, speranze zero. E qui sorge la prima domanda: visto che stiamo seguendo pressoché alla lettera le indicazione dell'Ue, non è che sono queste ultime ad andare nella direzione sbagliata in fatto di crescita e occupazione?

In compenso, sale fin troppo in fretta il dato dell'inflazione. Dopo un dato negativo per l'intero 2016, quando l'andamento dei prezzi al consumo ha registrato in Italia una flessione dello 0,1%, l'inflazione è destinata a salire all'1,4% annuo nel 2017 e a stabilizzarsi all'1,3% nel 2018, grazie soprattutto al rialzo dei prezzi dell'energia. Infine, Bruxelles ha rivisto leggermente in peggio le previsioni sui conti economici del Bel Paese: per quest'anno stima un rapporto deficit-Pil al 2,4%, per il 2018 al 2,6%, mentre il debito-Pil salirà quest'anno al 133,3% per poi limarsi al 133,2% il prossimo. Quanto al deficit strutturale di bilancio, è atteso al 2% del Pil quest'anno e al 2,5% nel 2018.