SPY FINANZA/ La balla dello spread smascherata dal Pd

Non è vero che dalla direzione del Pd di lunedì pomeriggio è uscito un sostanziale nulla di fatto. Certo, ora toccherà attendere l'assemblea del partito che nel fine settimana deciderà la data del congresso (vagamente bizantini nelle procedure, qualcuno li avverta che siamo nel 2017), ma da Roma è arrivata un'indicazione di fondamentale importanza: chiunque agiti lo spettro dello spread per evitare il voto, mente sapendo di mentire. Ieri mattina alle 11, quando ho cominciato a scrivere questo articolo, il differenziale tra il Btp e il Bund era a 184 punti base, in calo del 2,56% rispetto al giorno prima e questo nonostante dalla direzione del partito che di fatto regge il governo Gentiloni sia uscito il caos più totale, una vera e propria guerra tra bande che provo a riassumere. Matteo Renzi ha dato vita a un'inutile lectio magistralis sui cambiamenti in atto nel mondo, da Trump alla Le Pen, prima di entrare nella carne viva del discorso: ovvero, avete voluto il congresso minacciando le carte bollate, ora andiamo a congresso.

Di più, in una sua frase ha racchiuso due contenuti, quando ha parlato delle tre banchette toscane fallite. Primo, sprezzo per la gente che in quelle banchette toscane ha perso tutto o quasi, quindi dimostrazione del suo scollamento sempre più netto dal Paese reale. Secondo, la volontà di resa dei conti con Massimo D'Alema, perché quando ha agitato lo spettro della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario ha parlato sì di banche pugliesi - facendo pensare a qualcuno a un attacco al suo diretto competitor per la segreteria, Michele Emiliano -, ma ha fatto chiaramente il nome di Banca 121, ovvero la banca del duo D'Alema-De Bustis (ex Deutsche Bank), un qualcosa che fa capire come, se si arrivasse agli stracci, gli scheletri nell'armadio delle commistione politica-credito farebbero danni e feriti ovunque nel partito.

Che dire poi di Pier Luigi Bersani, il quale ha offerto due certezze del suo pensiero: primo, la legislatura deve arrivare a scadenza naturale il prossimo anno e, secondo, basta con la globalizzazione e le ricette liberiste. Insomma, l'uomo delle liberalizzazioni, fiutando l'aria di destra che spira dall'Atlantico, non dico che sposi il protezionismo, ma, comunque, manda allegramente in pensione l'intera stagione della Terza Via blairiana che aveva caratterizzato la vita del Pd di governo. Di fatto, c'è poi chi è arrivato a paventare il rischio scissione nel partito legando questa minaccia non a rotture ideali o politiche, ma alla data del congresso: insomma, ripeto, una guerra tra bande. E stiamo parlando del partito architrave del governo in carica, sintomo che l'intera impalcatura è pronta a crollare, visto che il segretario vuole votare - se non a giugno, a ottobre - e la sua minoranza vuole invece arrivare al 2018.