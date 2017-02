MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. Baretta spiega il tetto allo stipendio dei manager (oggi 16 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. BARETTA SPIEGA IL TETTO ALLO STIPENDIO DEI MANAGER Il decreto salva-risparmio ha avuto il via libera della Camera ed è stato quindi convertito in legge. Il provvedimento era molto atteso, in particolare per tutte le vicende che ruotano intorno a Monte dei Paschi, ma con tutta probabilità le disposizioni non verranno usate solamente per la banca toscana. In ogni caso, non sono state poche le polemiche che hanno accompagnato l’iter parlamentare di questo decreto. Il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, ha voluto a questo proposito respingere le accuse secondo cui il Governo sarebbe stato troppo morbido rispetto agli stipendi e ai bonus da riservare ai manager degli istituti di credito che dovessero finire sotto ricapitalizzazione precauzionale: “Nell'articolo 17, presentato dal Relatore e dal Governo, a mia firma, abbiamo esplicitamente richiamato le normative europee, in particolare l'articolo 38 della Comunicazione della Commissione europea del 1 agosto 2013, che stabilisce, nel caso di banche che hanno beneficiato di un intervento pubblico, che i manager possano avere una retribuzione al massimo di quindici volte il salario medio nazionale dello Stato membro (o di dieci volte il salario medio della banca).

Il salario medio italiano corrisponde a circa 28.000 euro, moltiplichiamo per 15 dà circa 450.000 euro. Ovviamente è uno stipendio alto, è una retribuzione al di sopra della media, ma innanzitutto è un tetto e in secondo luogo è di molto inferiore a quello che il mercato del sistema bancario offre oggi”. Baretta è poi tornato sulla mancanza di una norma riguardante la lista dei debitori insolventi, spiegando che saranno dati “alle Commissioni parlamentari, ogni quattro mesi, quindi con scadenza regolare, i profili di rischio dei soggetti che hanno insolvenza. Ciò vuol dire conoscere non soltanto la situazione reale dei debitori, ma anche se il comportamento delle banche è stato virtuoso o vizioso rispetto alla concessione di quei crediti”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. RENZI SPINGE PER LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA La commissione d’inchiesta parlamentare su Mps potrebbe presto vedere la luce. Lo scrive Repubblica, sottolineando come ciò rientrerebbe nella nuova strategia di Matteo Renzi per cercare di arginare il Movimento 5 Stelle. L’ex Premier, oltre che per una riforma dei vitalizi dei parlamentari, starebbe infatti spingendo per far sì che il Partito democratico dia vita a una vera commissione d’inchiesta, così da non essere tacciato di voler cercare di “insabbiare” degli scomodi legami con la banca toscana. Oltre che di Montepaschi, secondo il quotidiano romano, la commissione potrebbe anche occuparsi di altre banche, tra cui Etruria, altro tema scomodo per il partito di maggioranza. Renzi vorrebbe anche però che ci si occupasse di Banca 121, con i cui vertici pare che avesse dei legami Massimo D’Alema.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. LA CONSULENTE DEL GOVERNO TEDESCO: MONTEPASCHI PUÒ ESSERE UN PERICOLOSO PRECEDENTE In un intervento su Die Welt, Isabel Schnabel, membro del Consiglio di consulenza tecnico del Governo tedesco, parla anche di Mps, dicendo che la vicenda della banca italiana “rappresenta un pericoloso precedente per il nuovo regime di risoluzione bancaria”, ovvero la normativa sul bail-in entrata in vigore in Europa. Di fatto, secondo la Schnabel, all’interno della normativa stessa esiste un modo per aggirare le regole relative al bail-in e quanto sta accadendo con Montepaschi lo dimostra in maniera plastica, visto che i creditori potrebbero non rimetterci. La consulente del Governo di Berlino ha anche detto che ora la vigilanza unica della Bce si troverà davanti a una sfida importante, perché dovrà di fatto certificare che Mps è solvibile: se in un secondo tempo dovessero emergere dubbi sulla solvibilità della banca toscana, allora per la Bce si aprirebbe un problema reputazionale.

