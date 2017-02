MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. Chiesta l'archiviazione per le indagini sulla morte di David Rossi (oggi 17 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. CHIESTA L’ARCHIVIAZIONE PER LE INDAGINI SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Di Monte dei Paschi di Siena si parla molto nell’ultimo periodo, per via dell’intervento pubblico per mettere in sicurezza la banca toscana. Tuttavia da tempo c’è un caso di cronaca legato a Montepaschi, quello della morte di David Rossi, che si arricchisce di un nuovo elemento. La Procura di Siena ha infatti chiesto l’archiviazione delle indagini sulla morte dell’allora capo della comunicazione di Rocca Salimbeni, deceduto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio quasi 4 anni fa. Il Procuratore Salvatore Vitiello ha infatti spiegato che a seguito della riapertura delle indagini è stata svolta una meticolosa attività, incentrata su investigazioni tecniche. “I risultati della complessa attività sono stati rappresentati nelle relazioni depositate e messe a disposizione delle parti. Sono stati acquisiti gli elementi disponibili senza ricusare alcunché”, scrive il Procuratore in una nota. Nella quale spiega anche che gli elementi raccolti “conducono a ritenere ragionevole l'ipotesi del suicidio e altamente improbabile quella dell’omicidio". È stato inoltre chiesto lo stralcio del procedimento per l'ipotesi di omissione di soccorso a carico di ignoti. È noto infatti che l’autopsia ha messo in rilievo che Rossi non è morto subito dopo la caduta e delle immagini delle telecamere di sorveglianza hanno evidenziato la presenza di un uomo vicino al suo corpo ancora in vita. Vitiello nella nota ha anche scritto che “nella richiesta di archiviazione si è cercato di dare risposte ai quesiti sollevati dalle parti con le quali si aprirà eventualmente il confronto davanti al giudice dell'indagine preliminare, anticipando fin d'ora la totale disponibilità della Procura a qualsiasi approfondimento utile e possibile”.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. IL PIANO PER VENETO BANCA E POP VICENZA SLITTA DI QUALCHE SETTIMANA Il decreto salva-risparmio non dovrebbe limitare i suoi effetti solamente a Mps, ma consentire allo Stato di intervenire anche in aiuto di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, le due realtà ormai controllate dal Fondo Atlante e in procinto di fondersi. Secondo quanto scrive La stampa, il ministero dell’Economia e delle Finanze è già in contatto con la Commissione europea per far sì che questa intervento, come quello sulla banca toscana, non venga bloccato come aiuto di Stato. E, secondo il quotidiano torinese, proprio per questo motivo il piano di fusione tra le due banche venete potrebbe slittare di qualche settimana. In ogni caso il piano, oltre ad alcune cessioni, come quella relativa ad Arca Sgr, dovrebbe prevedere la cessione dei crediti in sofferenza.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ULTIME NOTIZIE MPS. IL MOVIMENTO 5 STELLE VUOLE UNA VERA NAZIONALIZZAZIONE Il Movimento 5 Stelle ha tenuto ieri una manifestazione a Siena davanti alla sede di Mps. Il blog di Beppe Grillo ha spiegato le ragioni della protesta, descrivendo il decreto salva-risparmio come “un assegno in bianco di 20 miliardi in favore di banchieri cui non viene chiesto di pagare nulla per le loro responsabilità. Il Governo che dice di non trovare i soldi per il Reddito di cittadinanza e che non riesce a consegnare nemmeno le casette di legno ai terremotati, poi trova subito una cifra enorme per aiutare le banche, ma senza creare le condizioni per una vera stabilizzazione del sistema”. Nel post viene quindi ribadita quella che è la linea del Movimento 5 Stelle su Montepaschi e le altre banche in situazioni critiche: “Una autentica nazionalizzazione di pezzi del sistema del credito, con l’azzeramento di un ceto manageriale che ha massacrato gli istituti e una gestione interna alle banche e trasparente dei crediti deteriorati”.

