MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie Mps. M5S: bisogna far luce su quanto accaduto a Montepaschi (oggi 18 febbraio 2017)

IL MOVIMENTO 5 STELLE: BISOGNA FAR LUCE SU QUEL CHE È ACCADUTO A MONTEPASCHI In settimana il Movimento 5 Stelle ha tenuto un flas-mob davanti alla sede di Mps a Siena, cui hanno preso parte anche diversi parlamentari pentastellati, che, nel caso dei deputati, hanno preferito essere in piazza a manifestare piuttosto che a Roma per votare il decreto salva-risparmio. Il Movimento 5 Stelle di Siena ha quindi espresso grande soddisfazione per il buon esito della manifestazione e ha diffuso una nota per ricordare che M5S è l’unica forza politica italiana che da anni chiede di far luce su quello che è accaduto a Montepaschi. “Sin da prima dell’esiziale acquisizione di Banca Antonveneta, da Siena erano arrivate voci di dissenso e preoccupazione sulla dirigenza della banca. Preoccupazioni che si sono poi avverate con le conseguenze dello sciagurato acquisto, effettuato senza le opportune verifiche e con l’avallo, inspiegabile, degli organi di vigilanza nazionali”, si legge nella nota, in cui si chiede non solo la verità su quello che è accaduto a Mps, ma anche sulla morte di David Rossi, “che più di tutti, forse perché troppo informato sui fatti, ha pagato le conseguenze del disastro”. La Procura di Siena ha chiesto l’archiviazione delle indagini, ma il Movimento 5 Stelle non sembra intenzionato a smettere di chiedere che si continui ad andare a fondo su un caso dove non mancano dei punti poco chiari. Con il flash-mob, quindi, i pentastellati hanno voluto chiedere alla città di Siena di non dimenticare quanto accaduto e “sollecitare istituzioni e Magistratura ad adoperarsi il più possibile nella ricerca della verità, e delle responsabilità”.

LE CRITICHE DELL'UNC AL DECRETO SALVA-RISPARMIO Il decreto salva-risparmio, che contiene anche le misure necessarie all’intervento pubblico in Mps, è, secondo l’Unione nazionale consumatori, “un’occasione perduta per invertire la rotta sulla tutela dei risparmiatori”. Il Presidente Massimiliano Dona ha infatti spiegato in una nota che, nonostante alcuni correttivi sui rimborsi ai risparmiatori azzerati delle 4 banche fallite a fine 2015, resta un’evidente disparità di trattamento rispetto ai detentori di obbligazioni subordinati di Montepaschi. Inoltre, “per quanto riguarda poi i limiti ai compensi per il cda e i dirigenti degli istituti che devono essere ricapitalizzati, il tetto di 450 mila euro suona come una beffa. Chi male amministra una banca dovrebbe, perlomeno a titolo di indennizzo, restituire quanto ha immeritatamente guadagnato, non avere uno stipendio che resterebbe comunque da favola”.

RUMORS: FINO A 4.000 ESUBERI NEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE Mps continua a lavorare al nuovo piano industriale da sottoporre poi alle autorità europee per una loro approvazione. Secondo Il Corriere di Siena, però, ci dovrebbero essere più esuberi e più tagli di filiali rispetto a quelli previsti nel precedente piano, rispettivamente 2.900 e 500. Il quotidiano senese cita diverse indiscrezioni che circolano nella città, anche in ambienti vicini a Rocca Salimbeni. In particolare, riguardo agli esuberi ”c'è chi parla di 4mila, c'è chi sostiene che potrebbero essere molti di più, forse persino il doppio”. Se i lavoratori del Montepaschi allo scorso 30 settembre erano più di 25.000, potrebbero ridursi a circa 21.000: un taglio quindi molto importante. Vedremo se ci saranno delle smentite rispetto a questi rumors.

© Riproduzione Riservata.