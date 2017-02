RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Il rischio bail-in per i fondi pensione (Oggi 18 febbraio, ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL RISCHIO BAIL-IN PER I FONDI PENSIONE (OGGI, 18 FEBBRAIO) Oltre che di una riforma delle pensioni, in Italia pare che ci sia bisogno anche di una riforma del bail-in per evitare che i risparmi accantonati dagli italiani in vista della vecchiaia facciano una brutta fine nel caso del fallimento di una banca. Assoprevidenza, infatti, ricorda che i gestori dei fondi pensioni fanno transitare temporaneamente delle somme presso gli istituti di credito prima di investirle in maniera vera e propria. Se in quel momento la banca dovesse fallire, il fondo, quindi gli aderenti che vi hanno versato risparmi in vista della pensione, si troverebbe con perdite importanti, considerando che difficilmente il conto non supererebbe la soglia dei 100.000 euro entro cui opera la garanzia pubblica sui depositi. Mauro Agazzi, Segretario di Assofondipensione, citato da Il Giornale, ha ricordato che non sono grandi le cifre che risulterebbero a rischio bail-in. Tuttavia, il Presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello, spera che la Covip e il ministro dell’Economia intervengano per evitare ogni rischio. Di fatto basterebbe trovare una formulazione tecnica per far capire che queste cifre resterebbero garantite. Non una questione di poco conto dato che si tratta del recepimento di una normativa europea che è già in vigore da oltre un anno e che in questo momento, in cui alcune banche italiane non godono di ottime salute, sarebbe difficile modificare senza la dovuta accortezza. Non è chiaro quindi con quale tempistica potrebbe essere fatto questo intervento che da più parti appare in ogni caso necessario.

CAZZOLA: MEGLIO NON METTERE IN DISCUSSIONE LA LEGGE FORNERO (OGGI, 17 FEBBRAIO) Gli ultimi dati sulla situazione contabile dell’Inps hanno portato in secondo piano il dibattito sulla riforma delle pensioni. Per Giuliano Cazzola è bene ricordato che la situazione patrimoniale netta dell’Istituto nazionale di previdenza sociale è ancora in positivo per 5,8 miliardi. L’ex deputato segnala anche che il fondo lavoratori dipendenti è in rosso di 4 miliardi, quello dell’ex Inpdap è sotto di 4,4 miliardi, mentre per i lavoratori autonomi si raggiunge un disavanzo vicino ai 13 miliardi di euro. È la Gestione separata dell’Inps, con i suoi 7,5 miliardi di attivo, a risollevare un po’ il tenore dei conti, grazie al fatto che ha più iscritti che pensionati. Cazzola, nel suo intervento su formiche.net, scrive quindi che “prima di promettere nuove ‘lacrime e sangue’ sarà opportuno non proseguire lungo il Sunset Boulevard della messa in discussione della riforma Fornero. Come si è fatto sino ad ora, anche nella legge di bilancio per il 2017. E con le deroghe contenute in ben 8 salvaguardie-esodati”.

PENSIONI D'ORO, I PRIVILEGI ANCHE TRA GLI EX DIPENDENTI PUBBLICI (OGGI, 17 FEBBRAIO) Nell’ultimo periodo non sono mancate proposte di riforma delle pensioni basate sul taglio degli assegni più alti. E Italia Oggi è andata a spulciare tra le cosiddette pensioni d’oro, scoprendo che ci sono circa 30.000 persone che incassano una pensione annuale media di circa 49.000 euro, con punte che arrivano a 175.000. Questo quando una buona fetta di pensionati non arriva ai fatidici 1.000 euro al mese. Tuttavia, segnala il quotidiano economico, non ci sono solo ex parlamentari tra i pensionati d’oro, ma anche ex dipendenti pubblici. Questo lo si è scoperto spulciando nell’ultimo Bilancio previdenziale italiano curato dal Centro studi di Itinerari previdenziali, che contiene informazioni che gli enti pubblici stessi non pubblicano e che dunque spesso rimangono esclusi da analoghe analisi sulle pensioni italiane.

