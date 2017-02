GEO-FINANZA/ Le mosse di Trump che l'Italia dovrà pagare

Che cosa farà davvero Donald Trump è ancora un mistero, ma dai segnali che si riescono a decifrare, una cosa appare chiara: la nuova presidenza americana costerà cara all’Europa e all’Italia. Com’è emerso chiaramente venerdì dal vertice di Monaco, in primo luogo costerà circa un punto percentuale di prodotto lordo per avvicinarci a quella quota del 2% necessaria a finanziare la Nato. Ma il conto della spesa è ancora più lungo.

Sembra ormai chiaro che Donald Trump e Mike Pence hanno deciso di giocare al poliziotto cattivo e al poliziotto buono. Il presidente le spara grosse fin dal primo mattino quando con i suoi tweet minaccia mari e monti, al vicepresidente spetta il compito di mettere una pezza. È successo anche con il più grave scivolone della nuova amministrazione: la caduta di Michael Flynn nominato consigliere per la sicurezza nazionale, posizione fondamentale alla Casa Bianca. Trump era stato informato subito dopo il suo insediamento che il 29 dicembre Flynn aveva violato la legge (il Logan Act) discutendo con l’ambasciatore russo sul superamento delle sanzioni. Ma il presidente l’ha tenuto per sé, finché è toccato a Pence prendere il toro per le corna dicendo che Flynn, negando tutto, gli aveva mentito, quindi era venuto a cadere il necessario rapporto di fiducia.

Il ruolo del vicepresidente è apparso ancor più evidente proprio a Monaco, dove ha cercato di rassicurare gli alleati sulla continuità dell’impegno americano nella Nato e sul rapporto con l’Europa. Pence ha detto che il nemico numero uno oggi è l’Isis e tutti gli sforzi militari debbono concentrarsi nella sconfitta del Califfato. Sulla Russia è stato cauto, ha ribadito che “il presidente Trump cerca un nuovo terreno comune”, ma ha ammonito Putin a non esagerare in Ucraina, chiedendo il rispetto degli accordi di Minsk.

Anche a Monaco è emerso che l’interlocutore chiave resta la Germania. Tuttavia questa Amministrazione americana, a differenza dalle precedenti, non considera più Berlino un alleato affidabile. Le critiche di Trump ad Angela Merkel sui rifugiati nascondono una divaricazione di fondo su molti altri dossier strategici: la Russia, ovviamente, la globalizzazione, il rapporto con la Cina e il ruolo dell’Unione europea. Le parole al miele di Pence non traggano in inganno. Dalla nuova America arrivano messaggi senza troppe sfumature. Parlando alla tv greca, Ted Malloch, probabile prossimo ambasciatore Usa presso l’Ue è stato chiaro: “State perdendo tempo, che aspettate, lasciate l’euro e perché no l’intera Unione europea”, ha sentenziato, convinto che sarà Atene stessa a chiedere di uscire dall’Eurozona. Secondo Malloch, diversi economisti greci starebbero studiando il modo di lasciare l’euro per adottare il dollaro quale nuova moneta nazionale, compiendo un passo, che si tradurrebbe in una palese umiliazione per l’Ue e, in particolare, la Germania. Forse anche Malloch parla e sparla come il presidente, ma sotto il tanto fumo sollevato in questo primo mese c’è sicuramente un qualche arrosto.

Lo stesso vale per il protezionismo. Il trattato di libero scambio del Pacifico è saltato, il Nafta è in bilico, la stessa Organizzazione mondiale del commercio è a rischio. Trump non crede nella regolazione multilaterale degli scambi, vuole rapporti bilaterali basati sui rapporti di forza. Vedremo fin dove arriverà, ma il punto di partenza è proprio questo.