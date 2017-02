MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Il piano industriale forse pronto in settimana (oggi 19 febbraio 2017)

PIANO INDUSTRIALE DI MONTEPASCHI PRONTO PER IL 23 FEBBRAIO Il piano industriale di Mps potrebbe vedere la luce il 23 febbraio, per essere poi vagliato dalla vigilanza unica che fa capo alla Banca centrale europea e dalla Commissione europea, che dovrà valutare che non vi siano gli estremi per parlare di aiuti di Stato, visto che ci sarà un importante intervento pubblico sulla banca toscana. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Marco Morelli avrebbe però già ricevuto un via libera di massima da Bruxelles sul piano messo a punto. In particolare, l’amministratore delegato di Monte dei Paschi avrebbe avuto un incontro a inizio settimana con alcuni funzionari della Commissione, accompagnato da uomini del Tesoro. L’idea è quella di replicare lo schema usato da Unicredit: vendita in blocco pro soluto dei crediti in sofferenza prima della ricapitalizzazione da 8,8 miliardi di euro con un intervento dello Stato. Tornato in Italia, Morelli avrebbe avuto già un confronto con i rappresentanti di Mediobanca e Lazard per mettere a punto il piano di cessione degli Npl che dovrebbe passare attraverso un’asta. Montepaschi dovrebbe quindi cedere i suoi crediti deteriorati a una newco cercando poi un investitore che ne acquisisca la maggioranza. Tra i nomi ipotizzati per l’asta il quotidiano romano fa quelli di Apollo, Cerberus, Fortress e Pimco. Avendo di fatto come precedente quello di Unicredit, il piano non dovrebbe incontrare particolari ostacoli da parte delle autorità e facendo precedere la ricapitalizzazione dalla cessione degli Npl dovrebbe risultare particolarmente gradito alla vigilanza unica della Bce. Se le cose stanno così è facile quindi pensare che effettivamente già la prossima settimana il piano industriale possa essere approvato da Rocca Salimbeni.

RIVENDUTE SUL MERCATO LE OBBLIGAZIONI EMESSE Dopo aver emesso le obbligazioni con la garanzia dello Stato, Monte dei Paschi ha provveduto a immetterle sul mercato. Lo riferisce Reuters citando alcune fonti finanziarie. La banca toscana, che aveva acquistato i bond al momento della loro emissione, ha quindi deciso di andare sul mercato. L’obbligazione annuale, con cedola dello 0,5%, è stata collocata per 2 miliardi euro, a fronte dei totali 3 emessi, con uno spread che si aggira intorno ai 35/48 punti base rispetto a un titolo di stato italiano di pari scadenza. Per quanto riguarda l’obbligazione triennale, con cedola dello 0,75%, e un ammontare complessivo di 4 miliardi di euro, lo spread con il Btp di pari durata si aggira tra i 45 e i 50 punti base. Sarà certamente interessante vedere a quale prezzi verranno poi scambiate queste obbligazioni nelle prossime settimane.

SPUNTA UNA SUPER CONSULENZA – Mentre il prossimo 21 febbraio nel Tribunale di Milano andrà in scena il maxi processo nel quale verranno valutate le accuse di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, per la banca Monte dei Paschi di Siena sembrano addensarsi nuovi nuvoloni all’orizzonte. Infatti, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani tra cui Libero, sarebbe spuntato un importante documento che potrebbe mettere in difficoltà l’ex amministratore delegato di MPS Fabrizio Viola e l’ex Presidente Alessandro Profumo. Si tratta di una consulenza firmata da Roberto Tasca, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari e Francesco Corielli, associato di Metodi Matematici per le Scienze Economiche, del 10 gennaio 2017. Una consulenza richiesta dal procuratore aggiunto Felice Isnardi per vagliare eventuali illeciti effettuati dagli stessi Viola, Profumo ed altri nove personaggi. Secondo il quotidiano Libero questa consulenza potrebbe portare all’invalidamento dell’aumento di capitale effettuato tra il 2014 e 2015 per complessivi 8 miliardi di euro per cui la banca non avrebbe potuto chiedere l’aiuto che poi le è stato dato dal Governo Monti.

© Riproduzione Riservata.