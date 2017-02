FINANZA/ Le bufale sui costi dell'uscita dall'euro

Questa volta l'uscita di Draghi è davvero grossa. Infatti, il Governatore della Bce ha risposto a un'interrogazione di due parlamentari europei italiani del M5S in merito ai presunti costi per l'Italia nel caso di un eventuale abbandono dell'euro e un ritorno a una moneta nazionale. La domanda sembra una sorta di copertura politica, un modo per poter dire politicamente "vedete quanto ci costerebbe? Uscire non conviene". Sembra quasi che Draghi abbia voluto fornire un assist a quel partito, un modo per poter far dire loro "noi vorremmo uscire dall'euro, ma non conviene, ci costerebbe troppo". Se così fosse, leggendo bene tra le righe, l'uscita di Draghi rischia si trasformarsi in un clamoroso autogol.

Infatti, ammettere che ci sia un costo per uscire, vuol dire ammettere ufficialmente (stavolta in documento, quindi nero su bianco) che si può uscire. Una cosa finora letteralmente esclusa, nemmeno in discussione. Un clamoroso capovolgimento rispetto alle dichiarazioni di qualche tempo fa: "Impossibile uscire dall'euro, non è in discussione". Ma non basta. Dire che il costo per l'Italia sarebbe di 350 miliardi di euro e accennare che questi sarebbero i costi iniziali, come se ve fossero altri per ora nascosti, sembra più una minaccia, una boutade, piuttosto che un'analisi seria.

Poi c'è il non detto. E il non detto più grosso è che un Paese che torna alla moneta nazionale recupera in questo modo la sovranità monetaria e sarebbe folle se facesse tutta questa fatica per poi non utilizzarla. In altre parole, nulla impedisce a un Paese di tornare a una moneta nazionale e fissare il cambio 1 a 1, ponendo cioè un cambio fisso (almeno inizialmente, prima di lasciarlo fluttuare, proprio per evitare sconquassi) e quindi pagare i propri debiti in moneta nazionale.

Aggiungo di più. Visto che la Banca d'Italia tratta la moneta euro e il credito di 350 miliardi di euro denunciato da Draghi è in realtà un debito della Banca d'Italia, proprio in virtù della conclamata indipendenza delle banche centrali dagli stati, nulla impedisce allo Stato Italiano di lasciar fallire la Banca d'Italia con il suo mostruoso debito e fondare una nuova banca centrale per la nuova moneta. Ma questa non sarebbe una grossa fregatura? Sarebbe moralmente lecito fare una cosa del genere? Da cosa dipende questo debito da pagare?

Presto detto, e detto bene da Draghi: dipende dal cosiddetto Target2, cioè dalle regole di bilanciamento degli acquisti (e delle vendite) compiute dalle banche centrali dei diversi paesi che hanno l'euro. E come mai c'è un tale sbilanciamento, un tale debito della nostra banca centrale? Anche questo lo dice proprio Draghi: è una conseguenza del Programma di acquisto attività (Ppa) promosso dalla Bce come intervento di liquidità sui mercati finanziari.

Detto questo, Draghi conclude la sua spiegazione con una frase vagamente minacciosa: "Se un Paese lasciasse l'Eurosistema, i crediti e le passività della sua Banca centrale nazionale nei confronti della Bce dovrebbero essere regolati integralmente". Ma già a questo punto la situazione morale diventa più chiara: la responsabilità dello sbilanciamento dei conti del Target2 è responsabilità della Bce. E perché dovremmo pagare noi per un piano folle ideato dalla Bce?