Novità fiscali 2017/ Telefisco, nuove disposizioni per la lotta all'evasione dell'Iva

NOVITÀ FISCALI 2017, TELEFISCO: LA LOTTA ALL'EVASIONE DELL'IVA (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Sono state presentate oggi a Telefisco, il convegno organizzato da Il Sole 24 Ore sulle novità fiscali 2017, anche nuove misure per contrastare l'evasione dell'Iva. Ad annunciarle è stato il viceministro all’Economia, Luigi Casero. Nei prossimi giorni sarà risolta quindi, riporta il Sole 24 Ore, la questione delle comunicazioni Iva: l’ipotesi è di mantenere l’incrocio dei dati aggregati Iva con quanto si versa e di arrivare a una semestralità sui dati delle fatture. La lotta all’evasione resta infatti uno dei temi caldi del nostro paese. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ha sottolineato che "il problema effettivo del Paese è quello di un'evasione Iva che è doppia rispetto a quella europea. Molto si è fatto, negli ultimi due anni perché abbiamo assistito ad un calo dell'evasione Iva in vari modi, attraverso lo split payment, attraverso un'azione di “cambiaverso” e ad un’incisività del contrasto". Ma l’evasione dell'Iva "resta ancora molto alta, è patologica, perché chi può evitare il prezzo dell'Iva può praticare prezzi migliori, e trovarsi meglio sul mercato".

NOVITÀ FISCALI 2017, TELEFISCO, I CHIARIMENTI DEGLI ESPERTI NEL CONVEGNO DEL SOLE 24 ORE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Torna oggi l’appuntamento con Telefisco, il convegno organizzato da Il Sole 24 Ore in cui vengono affrontati i temi più “caldi” riguardanti le tasse e le imposte in Italia, che garantisce anche dei crediti formativi per gli iscritti agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili. Quest’anno particolare attenzione sarà dedicata alla rottamazione delle cartelle di Equitalia, per cui andrà presentata la domanda di adesione entro il 31 marzo, e alle novità riguardanti le imprese. Per le piccole infatti debuttano il regime di cassa e l’Iri. I professionisti del settore potranno anche trovare importanti chiarimenti sulle nuove procedure relative alle comunicazioni Iva sui dati delle fatture ricevute ed emesse. Oltretutto all’apertura è stato possibile sentire gli interventi di Luigi Casero, viceministro dell’Economia, e di Rossella Orlandi, Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Prima del convegno, inoltre, è stato possibile inviare delle domande sulle novità tributarie dell’anno, a cui si darà una risposta nel corso dell’evento stesso. Coloro che si sono iscritti, oltre a poter partecipare attraverso diverse sedi in collegamento video, potranno anche vedere la registrazione degli interventi nei giorni successivi, oltre a consultare dispense e interventi dei relatori on line.

© Riproduzione Riservata.