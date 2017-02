SPY FINANZA/ La guerra in arrivo tra Washington e Berlino

Guardate i due grafici a fondo pagina. Il primo ci mostra l'ultimo sondaggio condotto in Francia relativo alle intenzioni di voto nella fascia di età 18-35 anni per le presidenziali della prossima primavera e, come vedete, il candidato della destra gaullista Fillon sta pagando non poco lo scandalo relativo ai "contributi" erogati a moglie e figli, qualcosa come 1 milione di euro di soldi pubblici. Il secondo, invece, ci mostra come l'aumento dei consensi a favore di Marine Le Pen si già stato prezzato dai mercati: la linea rossa ci mostra come il premio di rischio che gli investitori chiedono per detenere bonds francesi rispetto al Bund è salito ai massimi dal 2014, mentre la linea blu ci dice che l'azionario francese è ai minimi da 30 anni rispetto alla controparte tedesca. Per dirla in soldoni, la cosiddetta Europa core o "asse renano" sta andando in pezzi. Ma attenti, perché è l'intera eurozona che sta per esplodere.

Non a caso, l'altro giorno Mario Draghi in persona ha lanciato l'allarme: ci vuole più Europa, senza troppo badare al tornaconto dei singoli Paesi. Divisi, siamo deboli. Ricordava infatti il presidente della Bce: «Come abbiamo visto durante la crisi finanziaria un'integrazione finanziaria incompleta crea vulnerabilità ed è a rischio frammentazione». Ma di quale Europa parla il presidente della Bce, quella dominata da Berlino o quella che dovrebbe dire a Berlino che è ora di finirla con l'atteggiamento da primo della classe? Nel silenzio totale dei media asserviti al potere finanziario, infatti, venerdì scorso il rendimento del bond a 10 anni greco è schizzato letteralmente alle stelle, mentre la Borsa di Atene si è schiantata del 3%: effetto Trump? No, effetto Troika.

Venerdì mattina, infatti, il solito Wolfgang Schaeuble ha sentito il bisogno di ricordare ai greci che i creditori di Atene non sbloccheranno nuove tranche di aiuti, se il governo non terrà fede alle promesse fatte. Ovvero, se non assesta il colpo finale all'economia ellenica. Parliamo della stessa Germania che ha innescato la crisi di Atene per salvare le proprie banche (insieme a quelle francesi) e che ora si sta comprando per un tozzo di pane dieci scali aeroportuali ellenici perfettamente risanati: quando diremo a Berlino che la festa è finita? Sono passati due anni dal terzo salvataggio greco e siamo alle solite: Atene non può permettersi più austerity, ovvero portare a termine gli obiettivi fiscali concordati entro il 2018 e la Troika, capitanata dai falchi tedeschi, torna a minacciare. E non pensiate che questa crisi latente ci metterà molto a esplodere. Lunedì prossimo si terrà infatti il board del Fmi e la questione ellenica sarà sul tavolo come primo problema: stando ai calcoli (mediamente errati, basta vedere il cronico ricorso a revisioni delle stime), Atene potrà raggiungere un surplus solo dell'1,5% del Pil nel 2018, a meno che non adotti nuove misure subito e si generi un effetto di sollievo sul debito.

Peccato che nel report preparatorio alla riunione, il Fmi dica anche altro. Ovvero che il debito ellenico è «altamente insostenibile» fin da ora e raggiungerà il 275% del Pil entro il 2060, nonostante tre riprofilazioni dello stesso, a meno che i prestiti verso Atene non vengano significativamente ristrutturati. Senza i primi tre salvataggi, la ratio debito/Pil della Grecia oggi sarebbe tra il 400 e il 500%.