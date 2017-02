FINANZA E POLITICA/ Elezioni, Pd e il rebus della ripresa

Quanto durerà la “ripresina” indicata dalle statistiche delle ultime settimane? Si trasformerà in ripresa? Sarà solida oppure, come le due precedenti, durerà lo spazio di un mattino e si entrerà di nuovo in una terza recessione (degli ultimi dieci anni) o nella “stagnazione secolare” di cui si paventa? Queste domande sono particolarmente rilevanti nei giorni in cui si sta mettendo a punto un’operazione di finanza pubblica per rispondere alle perplessità sollevate dall’Unione europea sul bilancio 2017 dell’Italia. Non solo, sotto il profilo politico, il Segretario del partito di maggioranza relativa (è ancora tale al momento in cui viene scritta queste nota) potrà affermare che il Governo da lui presieduto ha portato l’Italia fuori dalla secche e tentare sia di restare alla guida del Pd, sia di aspirare di tornare a palazzo Chigi. L’Economist in edicola dal 18 febbraio dedica all’ex Presidente del consiglio italiano un ritratto intitolato “Il giocatore d’azzardo”, un epiteto non certo elogiativo.

La spinta alla crescita del Pil italiano nella seconda metà del 2016 è arrivata principalmente dal settore industriale. Secondo la Hong Kong and Shangai Bank Corporation (Hsbc) sarà così anche per il primo trimestre del 2017, ossia i mesi in corso. La banca d’affari conferma le stime di crescita dell’anno appena iniziato allo 0,6%. Rimangono dunque invariate le stime degli analisti secondo i quali “non vi sono ragioni per modificare le previsioni di crescita dell’Italia nel breve termine”.

L’istituto con sede a Londra si mostra confident (fiducioso) sull’Italia anche perché nella seconda parte del 2016 il Paese ha positivamente sorpreso gli operatori di mercato, mettendo in luce una crescita del Pil superiore alle attese e agli altri Paesi europei. Con una crescita dello 0,3% trimestre su trimestre, il Bel Paese ha infatti superato sia la Francia (0,2%) che la Germania (0,2%) per la prima volta dal secondo trimestre del 2005. “A contribuire a questi dati positivi è stata la forte performance della produzione industriale, che ha contribuito con 0,2 punti base alla crescita del trimestre”. La produzione industriale occupa circa il 20% dell’economia italiana e nel terzo trimestre è aumentata dell’1,1%, “soprattutto grazie a forti risultati registrati a luglio e agosto”, chiariscono gli esperti.

Dall’altro lato della medaglia rimangono ancora alcune criticità legate al clima di fiducia dei consumatori. “Il consumo interno rimane debole, crescendo del solo 0,1% nel terzo trimestre, il ritmo più lento registrato dal terzo quarto del 2014”, viene spiegato nel report. Secondo l’opinione degli analisti di Hsbc, però, la dinamica di crescita resterà debole. Questo anche perché “l’inflazione è ancora solo marginalmente positiva (+0,1% a novembre) e risulta essere indietro rispetto al resto dell’Eurozona a causa dell’andamento del mercato del lavoro”.

Prospettive analoghe sono state delineate da Michael Heise, Chief Economist di Allianz SE. Nonostante tutto, il post Brexit si sta rivelando meno apocalittico del previsto e le stime per il 2017 sembrano moderatamente ottimistiche, se “si punterà sulla strategia giusta”. “L’incertezza legata a una stagnazione economica e all’instabilità politica non è una condizione europea, ma globale”, afferma Heise. “Le politiche monetarie, dopo l’intervento decisivo di Draghi nel 2012-2013, hanno avuto negli anni successivi un impatto decisamente meno rilevante. Non si può neppure imputare la crisi al calo dei consumi, dato che il settore vendite al dettaglio ha registrato un incoraggiante +8% dal 2013”.