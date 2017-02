IL CASO/ La tassa di Bill Gates per non diventare tutti poveri

C'è un cretinismo digitale dilagante che nasce, come tutti i cretinismi, dalla condizione umana, ma è concimato da precisi interessi finanziari, quelli di chi sta lucrando sulla diffusione delle nuove tecnologie e vuole continuare a lucrare indefinitamente sempre di più: è il cretinismo di coloro che negano l'evidenza, cioè che il nuovo salto che sta compiendo in questi mesi, in queste settimane, l'automazione industriale nei Paesi più industrializzati è, o sarà, "quantico" rispetto a quelli finora conosciuti.

In sostanza: chiunque neghi che i "cobot", cioè i "cognitive robot", che sono il cuore della quarta rivoluzione industriale - industry 4.0, in inglese - distruggeranno milioni e milioni di posti di lavoro tradizionali non solo nell'industria ma anche nei servizi senza crearne di nuovi, o è un cretino o mente per interesse. Ma attenzione: che questi posti di lavoro "saltino", sostituiti da macchine in grado di agire e pensare, imparando su quel che fanno mentre lo fanno (proprio come gli uomini) è un bene assoluto per l'umanità. Significa ridurre il peso sull'uomo di quella che convenzionalmente si considera "maledizione biblica", il lavoro come obbligo e non come libera scelta ("tu uomo lavorerai con gran sudore"). È un bene assoluto a una condizione, però: e cioè, ovviamente, che questi posti di lavoro cancellati dal progresso tecnologico non corrispondano ad altrettanti nuovi poveri che vaghino disperatamente ai margini della società, ma coincidano con forme nuove di redistribuzione del reddito che permettano a quante più persone possibile, compresi i nuovi disoccupati, di fruire dei vantaggi di questo reddito prodotto automaticamente dai "cobot".

È chiaro? Dovrebbe esserlo, ma a fugare i dubbi interessati è, per fortuna, sceso in campo quel genio universale vero, nonché grand'uomo, che risponde al nome di Bill Gates. Fermiamoci un attimo e ricostruiamo. Chiarendo innanzitutto qual è il cuore della nuova rivoluzione industriale in atto, "quarta" nel senso che viene dopo la prima (l'era del motore, fine Ottocento), la seconda (l'era dell'elettricità, primi del Novecento), la terza (l'era del computer, gli ultimi cinquant'anni). Questa quarta rivoluzione unisce a una capacità di calcolo stratosferica ormai raggiunta dai computer la potenza di rilevazione dei dati raggiunta dai sensori, di tutti i generi; ottici, termici, acustici. Dati rilevati dall'ambiente con una precisione e un'acume che i sensi umani ignorano e che confluiscono in enormi memorie digitali, dotate appunto di quella capacità di calcolo stratosferica propria della cosiddetta intelligenza artificiale, connotata, cioè, dalla capacità di elaborare un proprio autonomo pensiero sui dati rilevati.

Il calcolatore elettronico come l'abbiamo conosciuto, e come Bill Gates ha contribuito in modo determinante a diffondere nel mondo con il suo straordinario sistema operativo di Microsoft, è un oggetto che riesce a elaborare dati immessi fisicamente da qualcuno nella sua memoria usando programmi che qualcun altro a sua volta ha caricato. Quindi ci vuole qualcuno che scriva i programmi, e qualcuno che carichi i dati.