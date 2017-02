MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Due mesi per il piano industriale (oggi 21 febbraio 2017)

DUE MESI PER IL PIANO INDUSTRIALE DI MONTEPASCHI Ci potrebbero voler almeno due mesi per mettere a punto il piano industriale di Monte dei Paschi di Siena, che andrà poi sottoposto alla valutazione di Banca centrale europea e Commissione europea. Lo scrive Il Giornale, spiegando che a Rocca Salimbeni si continua a lavorare, ma il fatto che siano coinvolte istituzioni europee, senza dimenticare il Tesoro italiano, sta facendo sì che i passi e le trattative per il completamento e la presentazione del piano procedano a rilento per la dovuta cautela richiesta. Per questo motivo prima di aprile non si dovrebbe vedere nulla di concreto. A supporto di questa tesi arrivano anche le notizie di Sienafree.it, secondo cui Monte dei Paschi di Siena avrebbe messo in programma ben tre riunioni del cda a marzo, anche per lavorare proprio al nuovo piano industriale. Anche se il quotidiano online senese ritiene che il piano industriale possa vedere la luce già nella prima metà di marzo. Forse al momento il punto che va maggiormente definito è quello riguardante la cessione dei crediti deteriorati. Le ultime indiscrezioni sono propense a indicare la volontà di indire un’asta tra soggetti specializzati negli Npl per una vendita in blocco. Tuttavia potrebbe volerci del tempo e occorre anche capire a quale prezzo avverrebbe questa operazione, perché potrebbe causare delle perdite consistenti per Mps. La quale ha comunque fatto registrare importanti perdite alla fine dello scorso anno proprio per le sofferenze bancarie. D’altro canto sia la banca toscana che il Tesoro hanno le “mani legate” di fronte alla necessità di avere per forza di cosa il “placet” delle autorità europee per procedere alla ricapitalizzazione precauzionale. Dunque non possono permettersi passi falsi.

L'UE CHIEDE DI RIVEDERE IL PIANO I termini del rimborso per i possessori dei bond subordinati di Monte dei Paschi di Siena sono uno dei temi più importanti del nuovo piano industriale che dovrà essere messo a punto da Rocca Salimbeni. Per Finanzaonline.com, vi sarebbero indiscrezioni circa una richiesta dell’Ue di aumentare l’haircut previsto. In altri termini, Bruxelles vorrebbe che vi fosse un rimborso minore per i risparmiatori. Inoltre, vi sarebbe la richiesta di diminuire il prezzo di aumento di capitale del Tesoro. Non si tratta certo di richieste di scarso rilievo, anche perché di fatto incidono sulle risorse pubbliche che dovranno essere stanziate per Montepaschi. Per questo motivo, quindi, ci potrebbe essere un ritardo nella presentazione del piano industriale della banca toscana, che ancora sta lavorando a una bozza di questo documento che dovrà essere approvato dalle autorità europee.

VENDITA NPL CON EFFETTI SULLE OBBLIGAZIONI Banca Mps sembra intenzionata a cedere i crediti in sofferenza in blocco attraverso un’asta. Secondo quanto scrive Finanze.net, probabilmente questa operazione è richiesta dalla Banca centrale europea per dichiarare solvibile Rocca Salimbeni e consentire quindi la ricapitalizzazione precauzionale da parte del Tesoro. La cessione degli Npl potrebbe avvenire in più tranche e questa indiscrezione, secondo il portale specializzato in notizie finanziarie, potrebbe convincere qualche investitore a sottoscrivere azioni di Monte dei Paschi di Siena. “Da quanto si legge chi le compra le prende a tranche da cento o duecento milioni: non è difficile immaginare una ‘moral suasion’ indirizzata a convincere operatori istituzionali a sottoscriverle, magari poi infilandole nei portafogli delle polizze assicurative dei clienti”, è scritto sul sito.

