FINANZA E POLITICA/ Ue e Pd presentano il conto agli italiani

"L'aggiustamento è strutturale e quindi anche eventuali miglioramenti delle stime, che si possono peraltro prevedere, non hanno impatto sull'aggiustamento strutturale". Con queste parole Pier Carlo Padoan ha di fatto chiarito che la manovra aggiuntiva richiesta dalla Commissione europea si dovrà fare. Resta da capire come il Governo provvederà a recuperare i 3,4 miliardi di euro necessari a evitare la procedura d'infrazione, tanto più che il quadro politico all'interno della stessa maggioranza appare quanto mai incerto. Abbiamo fatto il punto con Guido Gentili, editorialista ed ex direttore de Il Sole 24 Ore.

Cosa ne pensa di questa manovra correttiva che a quanto pare sarà da fare nonostante i saldi di finanza pubblica potrebbero essere migliori del previsto?

È vero che ci sono stati dei segnali di miglioramento e ciò è molto incoraggiante. Tuttavia non cambia la sostanza delle cose, perché mi pare che dietro la richiesta europea ci sia una scelta politica. È come se Bruxelles avesse atteso pazientemente il risultato del referendum costituzionale, puntando su un vittoria del Sì. Dal 5 dicembre sono quindi tornati a presentarsi dei problemi che semplicemente erano stati politicamente accantonati.

Quindi se avesse vinto il Sì non ci sarebbe stata la richiesta di una manovra aggiuntiva?

Se al referendum avesse vinto il Sì, secondo me il quadro sarebbe stato politicamente diverso e quindi avremmo avuto se non altro un'Unione europea ancora paziente. Si sarebbe infatti rafforzata la convinzione che Renzi fosse in grado di pilotare un processo di riforma importante. Credo quindi che ora vada in qualche modo saldato questo conto politico che era rimasto in sospeso.

Ancora però non si capisce come sarà strutturata questa manovra…

In un primo momento lo stesso Padoan aveva detto che la composizione della manovra sarebbe stata per tre quarti dal lato delle entrate, rispolverando la parola accise, che ovviamente non va a genio a Renzi. Si tratterà quindi di trovare una quadratura del cerchio che in qualche modo riesca a far passare questa manovra senza che rappresenti una sconfitta politica per il Governo Renzi e di riflesso per il Governo Gentiloni che è in sua continuità.

Alla fine dell'anno scorso ci aveva detto che sarebbe auspicabile andare a elezioni prima di ottobre, così che la nuova Legge di bilancio venga varata da un nuovo esecutivo espressione delle urne. È ancora di questa idea?

Rispetto a quel momento qualcosa è cambiato. Se dobbiamo semplicemente galleggiare in attesa di non si sa bene che cosa, allora è meglio andare a votare. Se invece riteniamo che si possa ancora fare qualche cosa, in particolare continuare in un'azione se non altro di "manutenzione" intelligente dei conti e di sostegno alla ripresa, allora il Governo può andare avanti. Il problema è che abbiamo una situazione difficile da decifrare, visto quel che accade all'interno del Partito democratico. E negli ultimi giorni si sta delineando un quadro di incertezza assoluta. Faccio un esempio.

Prego.