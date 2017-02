BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca i 19.000 punti (23 febbraio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA I 19.000 PUNTI Piazza Affari affronta una giornata non particolarmente ricca di appuntamenti macroeconomici, anche se i pochi in programma sono molto importanti. Alle 8:00 verrà diffuso il Pil relativo al quarto trimestre dell'anno della Germania: gli analisti si attendono un incremento pari allo 0,4%. Alla stessa ora è atteso anche il dato sul Pil annualizzato che dovrebbe attestarsi all'1,6%. Nel pomeriggio sono attesi alcuni interventi dei membri della Fed che potrebbero dare ulteriori indicazioni in merito alla politica monetaria e in particolare sul prossimo aumento dei tassi di interesse americani. Alle ore 17:00, invece, è in arrivo dagli Stati Uniti il dato sulle scorte di petrolio greggio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,83% a quota 18.884,9 punti. L'indice ha iniziato bene la seduta portandosi frazionalmente sopra la parità, ma ha perso forza nel corso della giornata. Particolarmente male le banche. Banco Bpm ha perso oltre il 4%, Banca Mediolanum il 3,19% e Unicredit il 2,07%. Male anche il risparmio gestito con Azimut che ha perso oltre il 2%, mentre Saipem ha ceduto il 3,46%. Bene invece Stm che ha guadagnato il 2,83%.

Seduta particolarmente difficile per lo spread, che è arrivato a quotare oltre 200 punti base e ha chiuso la seduta a 191 punti. Sale anche il rendimento del Btp decennale al 2,198%

