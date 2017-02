Monte dei Paschi di Siena/ Ultime notizie. Per il piano Mps ci vorrà ancora qualche settimana (oggi 23 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI, PAGANI (MEF): PER IL NUOVO PIANO CI VORRÀ ANCORA QUALCHE SETTIMANA Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per vedere definito il piano industriale di Mps. E a quanto pare andrà prima chiusa la “trattativa” con la Commissione europea che il Governo sta conducendo riguardo la ricapitalizzazione precauzionale di Rocca Salimbeni. Fabrizio Pagani, capo delle segreteria tecnica del ministero dell’Economia e delle Finanze, ha infatti spiegato che la trattativa è appena iniziata, “ci vorrà ancora qualche settimana, ma sono assolutamente fiducioso”. Pagani ha anche spiegato che per il momento c’è stato un incontro con i rappresentati della Commissione europea e di Montepaschi e che “le cose stanno andando come previsto”. È quindi praticamente impossibile pensare che entro la fine del mese il cda di Mps possa approvare il piano, anche perché “ci sono alcuni elementi da vedere, da discutere insieme”. Di positivo, secondo quanto riportato da Pagani, c’è di sicuro il fatto che non è arrivata alcuna richiesta di modificare il decreto salva-risparmio. Tuttavia il responsabile del Mef ha spiegato che la ricapitalizzazione precauzionale è qualcosa di assolutamente nuovo e dunque non c’è nemmeno una prassi consolidata cui poter fare riferimento per muovere i giusti passi. Inevitabile, quindi, che ogni dettaglio debba essere ben vagliato per valutare ogni possibile conseguenza. L’attesa non aiuta di certo però i detentori di titoli di Mps, che ancora vivono nell’incertezza riguardo a quello che si ritroveranno effettivamente in mano. Non bisogna poi dimenticare che oltre al via libera di Bruxelles occorrerà anche quella della vigilanza bancaria che fa capo alla Bce.

MONTE DEI PASCHI, NEL PROCESSO AGLI EX VERTICI CALTAGIRONE NON SARÀ PARTE CIVILE È stata respinta la richiesta avanzata da Caltagirone Editore di costituirsi parte civile nel processo contro gli ex vertici di Mps nel processo che si è aperto a Milano. Come ricorda Mf-Dow Jones, Francesco Gaetano Caltagirone, che era stato vicepresidente di Rocca Salimbeni, era diventato secondo azionista della banca salvo poi scendere sotto il 2% del capitale nel 2012 per entrare in Unicredit, alle prese con un aumento di capitale da 7,5 miliardi. La prossima udienza è in programma il 7 marzo e sono 13 in tutto le persone sul banco degli imputati, tra cui l’ex Presidente Giuseppe Mussari, insieme a due banche d’affari, la giapponese Nomura e Deutsche Bank, le quali avrebbero aiutato i vertici di Mps a occultare le perdite derivanti dall’acquisizione di AntonVeneta.

MONTE DEI PASCHI E I BOND SUBORDINATI DI MPS NEL PORTAFOGLIO DI GENERALI Nelle ultime settimane l’attenzione su Generali è un po’ scemata, ma Il Sole 24 Ore ricorda che un nodo importante da sciogliere per il gruppo assicurativo di Trieste è rappresentato dai bond subordinati detenuti, che ammontano a circa 800 milioni di euro. E ben la metà è costituita da obbligazioni junior di Mps. A fine 2016 Generali aveva deciso di aderire al piano di conversione in azioni proposto da Rocca Salimbeni, ma poi sfumato insieme a tutto il progetto di ricapitalizzazione di mercato. A questo punto per il gruppo del leone si prospetta una nuova conversione in titoli. Se saranno ancora una volta azioni, si ritroverà certamente con un pacchetto di capitale della banca toscana non indifferente. Resta da capire a quali condizioni avverrebbe la conversione.

