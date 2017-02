BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca il ritorno al rialzo (24 febbraio 2017)

BORSA ITALIANA OGGI: PIAZZA AFFARI CERCA IL RITORNO AL RIALZO Piazza Affari affronta una giornata abbastanza scarna di eventi macroeconomici. I dati più importanti sono in arrivo da Italia e Usa. Per il nostro Paese alle ore 10:00 verrà diffuso il numero sui nuovi ordinativi industriali relativi al mese di dicembre. Alle ore 11:00, invece, verrà diffuso l'indicatore della fiducia delle imprese di febbraio che è visto in calo a 104,6 punti e quello dei consumatori che invece è visto al rialzo a quota 109 punti. Dieci minuti più tardi si terrà anche un'asta per i bond a 6 mesi: i tassi sono al momento negativi ma con le ultime tensioni politiche, anche europee, bisognerà vedere se non subiranno un leggero rialzo. Dagli Stati Uniti alle ore 16:00 verrà diffuso il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di Febbraio: gli analisti hanno fissato il consensus a 85,5 punti. Il dato più importante è però quello delle ore 16:00 che riguarda il numero delle abitazioni vendute: le aspettative sono per 570 mila unità per un aumento di circa il 6,5% nel mese di febbraio.

Ieri è stata un’altra giornata negativa per Piazza Affari che ha chiuso con un -0,35% a quota 18.819 punti. Il Ftse Mib aveva iniziato la seduta con un rialzo frazionale, ma nel primo pomeriggio l'indice ha perso forza. Misto il comparto bancario: Intesa Sanpaolo ha ceduto lo 0,75% mentre la maggior parte degli altri istituti bancari come Banco Bpm e Ubi Banca hanno guadagnato mezzo punto percentuale circa. A brillare in particolar modo è stato Unicredit che ha portato a casa un +1,14%. Brutta discesa invece per Yoox, che ha perso oltre il 3%. Male anche Tenaris che è stata sospesa più volte al ribasso e ha chiuso con un ribasso del 3,7%. Ha perso quota anche Fca con una flessione del 2,78% a 10,48 euro ad azione.

Giornata negativa per i titoli di Stato italiani. Lo spread fra Btp e Bund ha subito una nuova impennata, sfondando di nuovo la barriera dei 200 punti base e chiudendo la seduta a 198 punti. In leggero rialzo il rendimento del Btp decennale al 2,219%.

© Riproduzione Riservata.