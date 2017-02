MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Piano Mps, il "ping pong" tra Commissione Ue e Bce (oggi 24 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI, IL “PING PONG” TRA COMMISSIONE EUROPEA E BCE A quanto pare il piano industriale di Mps non sarà pronto in tempi brevi. Non perché a Rocca Salimbeni non abbiano deciso cosa fare o perché il ministero del Tesoro sia in ritardo, ma per una divergenza di vedute tra la Banca centrale europea e la Commissione Ue. Secondo il Financial Times, infatti, la vigilanza bancaria che fa capo a Francoforte e Bruxelles, cui spetta un giudizio sulla compatibilità dell’intervento pubblico italiano con la disciplina sugli aiuti di Stato, non si troverebbero d’accordo sui rispettivi compiti e ruoli. Da un lato, scrive il quotidiano della City, sembra che all’Eurotower stiano attendendo che Bruxelles dia il suo placet alla ricapitalizzazione precauzionale del Tesoro italiano. Dall’altro, la Commissione europea è convinta che ci debba essere un riscontro positivo della Bce prima di poter dare il suo giudizio. Insomma, sembra che le due istituzioni comunitarie non vogliano prendersi la responsabilità di dare il via libera al piano di salvataggio di Mps scaricandosi vicendevolmente l’onere di farlo. Ci si troverebbe quindi di fronte a una situazione surreale, che durerebbe da diverso tempo e che non sembrerebbe nemmeno semplice sbloccare, perché se le cose stessero realmente in questo modo vorrebbe dire che qualcuno, a Francoforte o a Bruxelles, dovrebbe fare un passo indietro. La Banca centrale europea ha cercato di fare chiarezza, spiegando in una mail all’Ansa che l’accordo sulla ricapitalizzazione precauzionale spetta all’Italia e alla Commissione europea. Il portavoce della Commissaria Vestager ha invece spiegato di essere in contatto sia con il Tesoro italiano che con l’Eurotower. Vedremo se dopo queste dichiarazioni la situazione si sbloccherà.

MONTE DEI PASCHI, IL GOVERNO PENSA A UNA PROROGA DELLA GACS Prima ancora del decreto salva-risparmio, con le norme che riguardano anche l’intervento di ricapitalizzazione precauzionale di cui usufruirà Mps, in Italia era stata introdotta la Gacs, ovvero la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze, con l’obiettivo di aiutare le banche a cedere i crediti deteriorati. Finora, tuttavia, è stata utilizzata dalla Banca Popolare di Bari. E la scadenza della Gacs è prevista ad agosto. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il Governo sta pensando a una proroga, in quanto ci sarebbero delle banche che potrebbero presto usarla. Tra queste Montepaschi, che deve in effetti procedere alla cessione di un grosso stock di Npl, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Ma non solo: anche Carige potrebbe utilizzare la Gacs. Dunque si capisce perché al Tesoro si stia valutando una sua proroga.

MONTE DEI PASCHI, IL TIMORE PER UN PRELIEVO SUI CONTI CORRENTI Cresce l’attesa per il piano industriale di Mps, che non vedrà la luce con tutta probabilità entro la fine del mese. Intanto c’è chi si preoccupa, perché ricorda che diversi correntisti italiani si sono ritrovati con delle spese in più che sono state giustificate anche dal contributo che il fondo interbancario ha dovuto dare per il salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara alla fine del 2015. Oggi tre di loro (non CariFerrara) sono passate sotto Ubi Banca, ma il fatto che i correntisti siano stati in qualche modo chiamati a pagare il salvataggio fa pensare che la cosa possa ripetersi con Mps. In particolare è trend-online.com a riportare questi timori. Va tuttavia ricordato che correntisti o meno gli italiani, attraverso l’intervento pubblico,andranno comunque a mettere loro risorse per Rocca Salimbeni. Che si spera si possano recuperare con la futura rivendita sul mercato della quota che diverrà a breve pubblica.

