BORSA & SPREAD/ Ecco perché gli investitori "salutano" l'Italia

Ieri lo spread Btp-Bund ha, per la seconda volta dall’inizio dell’anno, passato quota 200 riportandosi ai massimi degli ultimi tre anni; non va meglio neanche al rendimento sul decennale ormai stabilmente sopra il 2%. Come per magia si sono rivisti ieri cali abbastanza decisi sulle banche italiane. Nelle stesse ora il rendimento del bond a due anni tedesco batteva qualsiasi record, al ribasso, con un rendimento negativo dello 0,95%: in pratica si paga il governo tedesco per il privilegio di prestargli i soldi; oggi presto 100 e tra due anni avrò 98.

Per capire quello che sta accadendo non servono particolari competenze finanziarie. Il mercato ha talmente tanta paura di quello che può succedere nei prossimi mesi che preferisce prestare al governo tedesco pur di evitare perdite molto più antipatiche. Il contesto in cui si prendono queste decisioni è quello di una possibile rottura dell’euro. In questo scenario meglio dare al governo tedesco 100 e poi avere indietro 98 marchi che prestare al governo italiano 100 per avere indietro 102 svalutate lire.

Non servono neanche particolari competenze politiche o geopolitiche per smascherare il colpevole di questo nervosismo decisamente fuori norma. Il colpevole sono le elezioni francesi e i sondaggi che mostrano come una vittoria della Le Pen non sia impossibile. Si può anche ritenere che sia improbabile, ma a meno di dodici mesi della vittoria del leave al referendum sulla Brexit e a meno di sei da quella di Trump, due eventi dati per impossibili, certi rischi non si possono ignorare. Due giorni fa la notizia dell’alleanza di Bayrou e Macron, con il primo che rinuncia alla corsa per appoggiare il secondo, ha spostato il cambio euro/dollaro e altri indici globali e continentali. Questo “solo” perché con questa alleanza aumentano le possibilità che Macron, lo sfidante numero uno della Le Pen, arrivi al secondo turno. In pratica i mercati mondiali sono diventati esperti di politica francese.

Marine Le Pen ha dichiarato di voler portare la Francia fuori dall’euro. La moneta unica non si può permettere neanche una defezione per due motivi: il primo, banale, è che se uno esce allora possono uscire tutti; il secondo è che se uno esce e invece di trovare lutti e disperazione trova un equilibrio, magari migliore del precedente, allora il fuggi fuggi sarebbe impossibile da contenere. Se questa è la posta in gioco possiamo avventurarci nella facilissima previsione di un paio di mesi molto interessanti sui mercati finanziari. Esattamente come quelli che hanno preceduto il referendum inglese, ma per dieci perché l’Inghilterra lasciava l’Europa da cui aveva sempre tenuto un piede fuori, mentre la Francia uscirebbe, lasciando solo i cocci, dall’euro. Vogliamo spingerci un centimetro più in là.