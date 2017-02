FINANZA E POLITICA/ Così Gentiloni può sfuggire a Ue e Pd

“Qualcuno mi deve spiegare come si fa a dire no nello stesso tempo all’aumento delle tasse, alle privatizzazioni e alla procedura d’infrazione”. Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, parlando venerdì scorso al dibattito organizzato a Roma dal Foglio, ha presentato la sua equazione a tre incognite. Risolverla è impossibile, sarebbe come la quadratura del cerchio. E su questo ha ragione. Ma davvero sono solo tre le alternative in campo? Davvero non c’è un’altra strada da percorrere? Per Lorenzo Bini Smaghi c’è: intervenendo allo stesso dibattito si è detto convinto che sia possibile trovare i 3,4 miliardi e cominciare un percorso di riduzione sia pur piccola del debito pubblico senza nessuno sfracello, senza “macelleria sociale”, come si dice, e senza aumentare le imposte. Si tratta di agire dal lato della spesa, non solo tagliandola, ma riqualificandola. Essenziale diventa il fattore tempo. Il governo ha ottenuto una proroga di oltre un mese, tuttavia sarebbe un pessimo segnale se si riducesse di nuovo a una delle solite rincorse all’ultimo minuto, con accompagnamento di polemiche a Bruxelles e di propaganda demagogica in Italia.

Non c’è aria di elezioni a giugno ed è difficile vederle anche a settembre, molto probabilmente si arriverà alla fine della legislatura e a questo punto Paolo Gentiloni avrebbe un anno per sistemare alcune cose e per mettere in cantiere una manovra di politica economica coerente, persino ambiziosa. Deve dare, però, subito un segnale chiaro senza attendere e senza tergiversare. E senza finire ostaggio delle beghe interne al Pd.

Da quel che si capisce, al ministero dell’Economia contano di rosicchiare qualche centinaio di milioni grazie a una sia pur piccola accelerazione del prodotto lordo nominale, anche grazie all’uscita dalla deflazione. Se il prodotto reale aumenta oltre l’un per cento e la dinamica dei prezzi al consumo di qui a fine anno va anch’essa oltre il punto percentuale, ci si potrà avvicinare a quella quota tre per cento oltre la quale la riduzione del debito diventa realistica. A questa speranza statistica Pier Carlo Padoan aggiunge l’aumento delle entrate puntando sulle accise, sui giochi, su qualcun altro dei tanti balzelli imposti dal fisco. C’è chi ha fatto balenare anche un aumento dell’Iva, magari solo per le aliquote più basse, il che aiuterebbe l’inflazione a risalire, ma sarebbe impopolare soprattutto tra i ceti medi e offrirebbe il destro per una propaganda contro il governo affamatore, la nuova tassa sul macinato e via di questo passo. Senza contare il rischio di un impatto negativo sui consumi che restano ancora piatti.

In realtà, i margini d’intervento dal lato delle imposte sono molto ridotti e una manovra di aggiustamento tutta incentrata sulle entrate avrebbe un impatto economico, sociale e politico negativo. Padoan ha cercato di rilanciare le privatizzazioni per ridurre il debito, trovando un fuoco di sbarramento all’interno del Pd a cominciare dalla maggioranza renziana che, in vista del congresso, obbligata a non approfondire il fossato con la sinistra rimasta nel partito, s’è buttata anche lei in una rincorsa demagogica. Il ministro intende tenere duro, ma è improbabile che possa presentare proposte che abbiano qualche possibilità di andare in porto.