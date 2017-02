I NUMERI/ Dal Pen al Def, il declino dell'Italia in 50 anni

Non si può dire che in questa Italia moderna, "europea", siano mancati e manchino i documenti di programmazione dell'economia complessiva e del bilancio pubblico in particolare. Non è questo che ci spinge a voler ricordare il passato. La creatività in materia, negli ultimi venti anni, è stata persino eccessiva. Tra i documenti recenti, ma non più in vigore, possiamo citare la legge di stabilità, la decisione di finanza pubblica, il programma nazionale di riforma, il programma di stabilità, la relazione sull'economia e la finanza pubblica, la relazione unificata di economia e finanza e altri. Tra quelli rimasti in vigore (oggi, 2017) campeggia ovviamente il Documento di economia e finanza o Def (con relativi aggiornamenti) e gli fanno da corona il Documento programmatico di bilancio (Dpb), nonché la Legge di bilancio e il Rendiconto generale dello Stato.

Questo scritto intende ricordare ai giovani che il Def 2017 vedrà la luce esattamente 50 anni dopo l'approvazione - sotto forma di legge da parte del Parlamento italiano, avvenuta appunto nel 1967: un unicum nel quarantennio post-1950 - di quel documento di programmazione quinquennale che andò sotto il nome di Programma economico nazionale 1966-70 (d'ora in avanti Pen).

Esattamente come il Def rappresenta un po' la sintesi di molti dei documenti precedentemente in vigore (vedi Legge di stabilità, ecc.), il Pen 1966-70 giungeva alla fine di un iter cominciato con il cosiddetto Piano Vanoni (1955-1964), proseguito con la famosa "Nota aggiuntiva" di La Malfa del 1962 e con il "Rapporto Saraceno", che conteneva stime delle grandezze macroeconomiche per il periodo 1963-1973, e che costituiva una sorta di rassegna circa gli orientamenti, le esigenze e i costi di una politica di rinnovamento economico-sociale. Una rassegna preziosa che fece da base per il Piano 1964-69 voluto dai ministri Giolitti e Pieraccini, pur senza giungere alla consacrazione parlamentare come avvenne due anni dopo con il Pen 1966-70.

Gli aspetti che distinguono il Pen del 1967 dai sofisticati documenti economici di oggi, quale il Def, sono due: i) l'ambizione, la nobiltà, al limite dell'ingenuità, dei targets ("finalità", nel corretto italiano del documento) perseguiti; ii) la ben più ridotta presenza di quella ossessione odierna che è l'equilibrio dei conti pubblici. Quanto al primo punto, il Pen intendeva superare gli "squilibri settoriali, territoriali e sociali … mediante una politica costantemente rivolta alla piena occupazione e alla più alta ed umana (sic!) valorizzazione delle forze di lavoro, che costituisce impegno permanente della programmazione". Si proponevano a tal fine: a) il superamento delle lacune in fatto di dotazioni e servizi di primario interesse sociale, tra cui scuola, abitazione, sanità, sicurezza sociale, formazione professionale, trasporti, ecc.; b) il raggiungimento di una sostanziale parità fra la remunerazione del lavoro in agricoltura e nelle attività extra-agricole (evidentemente l'Italia del miracolo industriale primi anni '60 aveva lasciato ai margini l'agricoltura…); c) l'eliminazione del divario tra zone arretrate, con particolare riguardo al Mezzogiorno, e zone avanzate. Si invocava pertanto uno sforzo per garantire "un più alto livello di vita per tutti i cittadini, un più elevato grado di civiltà (corsivo di chi scrive), il superamento degli squilibri più profondi…".