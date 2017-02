MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Ultime notizie. Mps, Megale (Fisac-Cgil) contro nuovi esuberi (oggi 26 febbraio 2017)

MONTE DEI PASCHI, MEGALE (FISAC-CGIL) DICE NO A NUOVI TAGLI DI POSTI DI LAVORO PER MPS Il decreto salva-risparmio ha ricevuto diverse critiche, ma Agostino Megale lo ha difeso ai microfoni di RadioArticolo1. Il Segretario generale della Fisac-Cgil ha infatti ricordato che il provvedimento tutela e garantisce i risparmiatori, oltre a salvare i posti di lavoro dei dipendenti delle banche in situazioni critiche come Mps, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. “Sia pure in ritardo, il decreto del governo fa un’operazione di credito pubblico, che va salutata positivamente, per risanare, rilanciare e rimettere in prospettiva sul mercato le banche interessate, dando soluzioni stabili e strutturate”, ha aggiunto Megale, criticando la scelta di chi, come il Movimento 5 Stelle, ha deciso di votare contro, perché l’intervento pubblico era necessario a evitare il caos che si sarebbe potuto generare sul sistema bancario, oltre a salvare circa 28.000 posti di lavoro che diversamente sarebbero andati perduti. Il sindacalista ha poi spiegato di non voler certo dimenticare le responsabilità di chi ha mal amministrato le banche finite sull’orlo del fallimento, ricordando che chi ha sbagliato dovrà pagare e per questo sono già state avviate delle indagini da parte della magistratura. Megale ha parlato anche delle prospettive occupazionali non certo rosee del settore bancario, ricordando che non manca molto alla presentazione dei nuovi piani industriali degli istituti in maggior difficoltà. Tra di essi anche quello di Montepaschi, a proposito del quale ha spiegato che non verrà accettata una nuova richiesta di sacrifici da parte dei dipendenti, che già hanno dovuto subire un taglio di oltre 8.000 unità.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, LA PROPOSTA DI UNA BAD BANK EUROPEA PER GLI NPL I crediti deteriorati non sono un problema solo per Mps e le banche italiane, ma anche per altri istituti europei. Per questo si sta continuando a studiare l’ipotesi di una bad bank a livello comunitario. Il Sole 24 Ore riporta la proposta di Piers Haben e Mario Quagliariello, dirigenti dell’Eba, che potrebbe aiutare le banche a far fronte a una situazione in cui il mercato degli Npl potrebbe non essere molto florido, poiché ci sarebbe molta offerta rispetto alla domanda. La bad bank ipotizzata potrebbe, con 20 miliardi di euro, assorbirne ben 250 di Npl. La proposta è quindi sul piatto, si tratta di capire se sia possibile arrivare realmente alla costruzione di questa bad bank che dovrebbe funzionare per tutta l’Ue.

MONTE DEI PASCHI, L’AXA CONFERMA LA PARTNERSHIP – Sono giorni molto importanti per il futuro dello storico istituto di credito Monte dei Paschi di Siena con la BCE e l’Unione Europea che ha palesato richieste indirizzate verso un maggior taglio. Mentre all’orizzonte incombe un aumento di capitale piuttosto corposo arrivano buone notizie da uno dei principali partner della banca senese ed ossia Axa che ha fatto sapere ufficialmente di voler continuare nel percorso di partnership. Axa è azionista con di MPS con il 3,1% delle azioni e stando a quanto evidenziato dal direttore finanziario Gerald Harlin a IlSol24Ore non ha intenzione di vendere anzi: “Siamo pronti a continuare la partnership con MPS e sosteniamo l’operazione sul capitale. Su MPS è stato annunciato un aumento di capitale piuttosto massiccio, bisognava farlo e questo permetterà di sbloccare MPS e la sua attività..siamo assolutamente pronti a proseguire, così come sosteniamo il management e l’operazione sul capitale”.

