I NUMERI/ Pil e Bce, i disastri nascosti in Europa

La scorsa settimana sono usciti i dati sull’andamento dell’economia europea. I quali mostrano luci e ombre e mi hanno fatto venire in mente un mio commento dato durante un intervento in diretta a Radio Vaticana. Infatti, il 9 febbraio sono stato invitato a commentare la rassegna stampa come esperto di economia (anche se ovviamente, commentando le diverse notizie, abbiamo parlato un po’ di tutto). A un certo punto la giornalista, mi pare con un tono un pochino apprensivo, mi ha chiesto: “Ma non ci sono segnali di un cambio di rotta?”. La domanda è comprensibile, perché se si dovesse dar retta al tono di quotidiani, telegiornali e radio, ci sarebbe da dire: abbiamo avuto la crisi, ma ora ne stiamo uscendo; abbiamo ancora dei problemi, ma ora dobbiamo impegnarci ad agganciare la ripresa che un po’ dappertutto sembra emergere. La realtà, purtroppo, è ben diversa (e i miei lettori più affezionati lo sanno bene). Dallo scoppio della crisi, le banche non hanno smesso di operare nel mondo finanziario, rovinandosi o influenzando rovinosamente la finanza. Tutti sanno che i mercati finanziari sono gonfiati da un eccesso di moneta, ma cos’hanno fatto le istituzioni per tenere sotto controllo questo problema? Niente di fatto. Gli unici interventi in materia sono stati fatti dalla Bce, che è intervenuta con il bazooka di Draghi che con continui interventi per aumentare la liquidità, cioè ha di fatto ingigantito il problema.

Per tornare al mio intervento radiofonico, ho risposto (circa al minuto 23 della registrazione) che i segnali positivi ci sono, non c’è dubbio: ma questi purtroppo non contraddicono il quadro negativo e di fronte a questo i pochi segnali positivi non cambiano la sostanza del problema, cioè il dominio della finanza sull’economia e pure sulla politica; ho detto letteralmente: “se oggi il problema è lo spread (risalito recentemente) e non la disoccupazione giovanile (secondo l’Istat recentemente risalita a oltre il 40%), vuol dire che ancora oggi il quadro economico e politico è dominato dai mercati finanziari”.

Ora vediamo pure i dati più recenti, usciti il 14 febbraio: il Pil della zona Euro è cresciuto dello 0,4% su base trimestrale (in calo rispetto al precedente 0,5%) e dello 1,7% su base annuale (in calo rispetto al precedente 1,8%). Quindi il quadro generale è comunque negativo. Ma vediamo anche gli altri dati: il Pil della Germania è in calo rispetto al precedente, quello trimestrale cresce dello 0,4% (il precedente era 0,5%) e quello annuale cresce dell’1,2% (quello precedente era 1,7%); anche il Belgio ha una crescita calante, dello 0,5% il trimestrale (0,8% il precedente) e dello 2,3% l’annuale (era 2,4% il precedente). Nullo invece il dato italiano, con il 1,1% come dato annuale (1,1% il precedente); e positivo il dato portoghese con +1,9% annuale (era al 1,6% il precedente). Messa così, sembra che abbiamo dei dati altalenanti in Europa. Ma ragionandoci un attimo, si comprende bene che in Europa il Portogallo e la Germania non hanno lo stesso peso. E il risultato negativo del Pil a livello europeo è la logica conseguenza.